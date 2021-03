Dans un contexte de crise aigüe qui frappe de plein fouet la scène culturelle libanaise, l’Institut français, l’Association des Centres culturels de rencontre et l’Institut français du Liban se sont associés pour inviter 100 artistes libanais en résidence en France, au travers d’un programme d’urgence “NAFAS”, co-financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Ce programme s’inscrit dans la continuité de l’aide d’urgence au Liban annoncée par le Chef de l’État en septembre 2020. Dans le cadre de cette aide d’urgence à la reconstruction, la culture occupe une place importante, tant pour ce qui concerne la réhabilitation du patrimoine détruit que l’aide aux créateurs.

“NAFAS” : un programme d’urgence en soutien à la scène artistique libanaise

L’objectif de ce programme est de permettre à 100 artistes libanais, durement touchés dans l’exercice de leur profession, de maintenir une activité de création dans le cadre d’échanges culturels avec la France. Ce programme vise à soutenir les artistes, créateurs et professionnels de la culture libanais en les accueillant sur le territoire français métropolitain pour des résidences artistiques. Il a pour objectif de les accompagner dans le développement d’un projet de recherche et de création, dans tous les secteurs de la création contemporaine.

Le choix des résidences : un souffle pour les artistes, créateurs et professionnels de la culture libanais

,نفس Les résidences “NAFAS” (de l’arabe “souffle”) représentent une respiration pour les artistes libanais qui pourront séjourner en France sur un temps défini, et permettront de générer des échanges artistiques durables entres les scènes artistiques françaises et libanaises.

Grâce à cet ambitieux programme de résidences, réalisé en coordination avec de multiples acteurs français, publics et privés, au niveau régional et national, la France souhaite témoigner son soutien à la communauté artistique libanaise et agir en faveur de la diversité et de la liberté d’expression qui reflètent les aspirations de larges pans de la population libanaise, toutes communautés et origines confondues.

En mettant la rencontre, le dialogue et la recherche au cœur de leur fonctionnement, les résidences donnent aux artistes le temps précieux de la réflexion et les moyens pour expérimenter, créer et enrichir leur pratique. Elles serviront aussi de levier dans le parcours des artistes en leur facilitant l’accès à de nouveaux réseaux professionnels et de nouveaux publics.

Un programme qui réunit trois dispositifs de résidences

Initié dès octobre 2020 suite à l’explosion du 4 août à Beyrouth, ce programme se renforce à partir de mars 2021 avec la mise en œuvre de trois dispositifs :

– Un appel à candidatures proposé par l’Institut français, en collaboration avec un réseau de structures hôtes implantées dans les collectivités territoriales partenaires (Régions Sud, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon) ;

– Un appel à candidatures lancé par l’Association des Centres culturels de rencontre, en lien avec les membres de son réseau ;

– Une sélection spécifique opérée par l’Institut français du Liban, dans le cadre de projets de coopération et de création menés entre la France et le Liban, et en partenariat avec le comité français des Villes créatives de l’UNESCO (Villes d’Angoulême, Enghien-les-Bains, Limoges, Lyon, Metz).

Ces appels à candidatures seront publiés en mars 2021 et les résultats seront communiqués avant le début de l’été 2021. Le programme prévoit l’octroi de 100 bourses de mobilité pour des résidences qui pourront se dérouler jusqu’à l’été 2022 (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires).

Les trois dispositifs seront complétés par des résidences dédiées organisées par des partenaires associés comme le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou la Cité internationale des arts.

Au total, plus de quarante structures de résidences, réparties sur l’ensemble du territoire français, participeront au programme “NAFAS”.

Co-financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, ce programme est mis en œuvre par un consortium de partenaires composé de l’Institut français (chef de file), de l’Association des Centres culturels de rencontre et de l’Institut français du Liban.

Il est réalisé avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), des collectivités territoriales (Régions Sud, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon), le comité français des Villes créatives de l’UNESCO (Villes d’Angoulême, Enghien-les-Bains, Limoges, Lyon, Metz), et en partenariat avec plus de quarante structures hôtes.



Structures hôtes associées au programme

Dispositif de l’Association des Centres culturels de rencontre

Abbaye aux Dames de Saintes

Abbaye de Fontevraud

Abbaye de Noirlac

Abbaye de Sylvanès

Ambronay – Centre culturel de rencontre La Fondation Les Arts Florissants – William Christie

La Chartreuse de Neuville

La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon Le Château de Goutelas

Le Château de l’Esparrou

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire

Les Dominicains de Haute-Alsace

IMEC – Abbaye d’Ardenne

La Maison Maria Casarès

Le Prieuré de la Charité-sur-Loire

La Saline royale d’Arc-et-Senans

Dispositif de l’Institut français

Cité internationale des arts

ATLAS / CITL – Collège international des traducteurs littéraires

Diaphane x FRAC Picardie

Fondation Camargo

IMA-Tourcoing

La Métive

La Pratique

Les Ateliers Frappaz

Les Rencontres à l’échelle – B / P

Les SUBS

Maison de la BD

Seconde Nature + Zinc : ScZn x 3bisf Villa Bloch

Villa Noailles

Dispositif de l’Institut français du Liban

Arts en résidence – Réseau national (Finis Terrae, Maison Salvan, Thank you for coming, Centre d’art Fernand Léger)

Centre Intermondes

Maison des Écritures de La Rochelle Centre des arts – Enghien-les-Bains Cité musicale – Metz

Groupe Ouest

Maison des Auteurs – Cité internationale de la Bande Dessinée de l’Image

Lyon BD

NEF Animation

Séries Mania

Théâtre National de Bretagne Villa Gillet