L’armée a annoncé avoir procédé à l’arrestation d’un partisan du mouvement Amal. Celui-ci est accusé d’avoir le feu en l’air vers le véhicule d’une personne lors d’un un rassemblement électoral d’une liste concurrente issue de la société civile et soutenue par le Parti communiste libanais et des représentants de la Thawra de Tyr au mouvement Amal dans la ville de Sarafand, dans le sud du Liban, cela en présence de militaires et de membres des Forces de sécurité intérieure qui n’avaient pourtant pas réagi.

Cette personne est également impliquée dans le blocage d’une route menant au restaurant al-Wadi à Sarafand où se tenait ce meeting électoral Ensemble pour le Changement. Un des participants à ce meeting avait été même battu par une dizaine d’homme. Il serait toujours interrogé par les membres des services de renseignement de l’Armée Libanaise.

Quant au mouvement Amal du président de la chambre, il nierait toujours toute implication dans ces actes.

Pour rappel, les élections législatives auront lieu le 15 mai prochain.

