L’AUF réunit à Beyrouth les acteurs de l’enseignement supérieur autour de l’IA

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Beyrouth, 30 septembre 2026 – L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a organisé, les 29 et 30 septembre à Beyrouth, un colloque régional dans le cadre du projet « Intégration pédagogique et prospective de l’IA dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient » financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE, France).

Pendant deux jours, une soixantaine de responsables universitaires, experts et représentants du monde socio-économique ont échangé sur les transformations induites par l’intelligence artificielle dans les universités et sur les conditions de son intégration durable.

La séance d’ouverture a réuni Jean-Noël Baléo, directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, Laurence Cossart, attachée de coopération scientifique et universitaire à l’Ambassade de France au Liban représentant le MEAE, Amin Nawahda, directeur général du Développement et de la Recherche scientifique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de Palestine, Mazen el Khatib, directeur général de l’Enseignement supérieur au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Liban, ainsi que Sherif Kishk, adjoint au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d’Égypte, chargé de la gouvernance intelligente.

Les travaux du premier jour ont porté notamment sur l’évolution des pratiques pédagogiques et la formation des enseignants à l’IA, ainsi que sur les enjeux éthiques, la protection des données et la nécessité de garantir un usage équitable et inclusif des outils d’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur. Les participants ont également partagé leurs expériences autour des Learning Labs, envisagés comme des espaces d’expérimentation, d’innovation pédagogique et de collaboration entre établissements.

La deuxième journée a été consacrée aux compétences émergentes et à l’adaptation des curricula face aux évolutions des métiers et des besoins du marché du travail. Les échanges ont notamment abordé les compétences en IA à développer chez les futurs diplômés, les micro-certifications et les modalités de collaboration entre universités et acteurs socio-économiques.

Une table ronde réunissant des représentants officiels de l’Égypte, du Liban et de la Palestine, au niveau des directeurs généraux compétents, a enfin permis de réfléchir aux modalités d’une adaptation concertée des programmes universitaires, en associant ministères, établissements d’enseignement supérieur, acteurs de l’assurance qualité et monde professionnel.

Le colloque s’est clôturé par la présentation de recommandations et de perspectives, ainsi que par la remise de certificats délivrés par CY Cergy Paris Université suite à une formation organisée dans le cadre du projet.

A propos du projet – chiffres clés

L’ambition du projet « Intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient » est de former plus de 100 référents numériques aux usages pédagogiques de l’intelligence artificielle et de renforcer les capacités de près de 2 700 enseignants à intégrer l’IA dans leurs pratiques d’enseignement.

Il vise la production de plus de 500 scénarios pédagogiques exploitant l’IA dans diverses disciplines.

Au total, 13 universités bénéficient du projet dans 3 pays (Égypte, Liban et Palestine).

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