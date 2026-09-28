Deux ateliers régionaux de l’AUF sur la médiation à Chypre

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Beyrouth, le 28 septembre 2026 – Du 21 au 25 septembre 2026, l’AUF Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères de Chypre et Cyprus Aid, en collaboration avec le Centre professionnel de médiation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ont organisé, à Nicosie, deux ateliers régionaux consacrés aux techniques de médiation, réunissant 48 enseignants et responsables académiques issus de 43 universités membres de l’AUF, en provenance de 12 pays : Arabie saoudite, Chypre, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Irak, Jordanie, Liban, Palestine (Cisjordanie et Gaza), Soudan, Syrie et Yémen.

La participation libanaise a été particulièrement importante, avec des enseignants et responsables académiques de huit universités membres de l’AUF au Liban : l’Université Saint-Esprit de Kaslik, l’Université Libanaise, l’Université arabe de Beyrouth, l’Université La Sagesse, l’Université Notre-Dame de Louaizé (NDU), l’Université des sciences et art au Liban (USAL), l’Université Islamique du Liban et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Deux ateliers pour renforcer les compétences en médiation

Les campus universitaires sont confrontés à différentes formes de tensions, en particulier dans les zones de conflit. Le développement d’une culture du dialogue, de la communication positive et de la médiation, constitue un levier pour favoriser des environnements universitaires propices à la coopération, à la paix et à la stabilité.

Les deux ateliers s’inscrivent dans cette dynamique et visaient à renforcer les compétences d’enseignants et responsables académiques des universités membres de l’AUF dans la région Moyen-Orient.

« Compétences en médiation : leadership, empathie et négociation stratégique »

Organisé du 21 au 23 septembre, le premier atelier a porté sur le développement des compétences en leadership et en gestion des conflits, ainsi que sur l’analyse des conflits et les techniques de négociation.

Les participants ont également travaillé sur les compétences fondamentales pour la médiation et la posture du médiateur, ainsi que sur l’écoute active, l’empathie, l’intelligence émotionnelle et les techniques de communication.

« Techniques de communication positive en médiation »

Du 23 au 25 septembre, le second atelier a été consacré aux techniques de communication positive appliquées à la médiation, avec pour objectifs de contribuer à la promotion d’une culture de paix et de dialogue au sein des universités, de fournir aux enseignants et responsables universitaires des outils concrets de communication positive et de renforcer leur capacité à analyser, à prévenir et à gérer des situations de conflit.

À travers ces deux ateliers, l’AUF Moyen-Orient et ses partenaires contribuent au développement des compétences des acteurs universitaires et à la diffusion de pratiques favorisant le dialogue, l’écoute et la gestion constructive des situations de conflit au sein des établissements d’enseignement supérieur.

Cette activité de l’AUF, entièrement financée par le ministère des Affaires étrangères de Chypre et Cyprus Aid, mobilisant l’expertise du Centre professionnel de médiation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, étend les activités proposées par l’AUF à ses membres dans le domaine de la médiation (formations pratiques, séminaires, commission thématique de la Conférence régionale des recteurs du Moyen-Orient) . Ces différentes initiatives ont déjà permis de former environ 3 500 responsables universitaires au cours des dix dernières années, contribuant ainsi à renforcer durablement les capacités des établissements d’enseignement supérieur à promouvoir le dialogue, la prévention des conflits et leur gestion constructive.

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