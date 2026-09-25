Achrafieh Race 10452 revient le 25 octobre

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L’association The Right Path organisera, dimanche 25 octobre 2026, la deuxième édition de l’Achrafieh Race 10452, une course dont le départ sera donné place Sassine, à Beyrouth. Présenté lors d’une conférence de presse au Club de la presse, l’événement se déroulera sous le slogan « Achrafieh, le départ ; le Liban, l’arrivée ». Organisée en coopération avec la Fédération libanaise d’athlétisme, la manifestation associe sport et action sociale : l’intégralité des recettes doit financer les programmes humanitaires et les aides assurés par l’association.

Une deuxième édition de l’Achrafieh Race 10452

The Right Path prépare une nouvelle édition de sa course dans les rues d’Achrafieh.

L’association non gouvernementale à but non lucratif a présenté l’événement lors d’une conférence de presse organisée au Club de la presse. Son fondateur et président, l’ingénieur Alfred Madi, a détaillé les objectifs de cette deuxième édition aux côtés du coordinateur de la course, Georges Younes.

La présentation était assurée par Bassam Abou Zeid, président du Club de la presse.

La course aura lieu le dimanche 25 octobre 2026. Elle sera organisée avec la supervision et la coopération de la Fédération libanaise d’athlétisme.

Les organisateurs prévoient plusieurs catégories afin d’ouvrir la manifestation à différents profils de participants. Le parcours, les différentes épreuves et les prix prévus pour les participants ont également été présentés lors de la conférence de presse.

Le point de départ sera situé place Sassine, au cœur d’Achrafieh.

« Achrafieh, le départ ; le Liban, l’arrivée »

Pour cette édition, The Right Path a choisi le slogan « Achrafieh, le départ ; le Liban, l’arrivée ».

Le chiffre 10452 renvoie aux 10 452 kilomètres carrés traditionnellement associés à la superficie du territoire libanais. L’association en fait l’un des éléments centraux de l’identité de la course.

Alfred Madi a insisté lors de la conférence de presse sur la volonté de donner à l’événement une dimension nationale au-delà du quartier où il est organisé.

« Le 25 octobre 2026, nous n’avons pas rendez-vous avec une course ordinaire, mais avec une prise de conscience et un message d’espoir qui part du cœur d’Achrafieh vers tout le Liban », a-t-il déclaré.

Le président de The Right Path a replacé cette initiative dans le contexte des crises successives traversées par le pays.

« Après des années de crises, de guerres et d’effondrements, le Libanais prouve toujours que son instinct de survie est plus fort que toutes les circonstances », a-t-il ajouté.

Le choix de la place Sassine comme point de départ permet aux organisateurs d’ancrer la manifestation au cœur d’Achrafieh tout en donnant au slogan une portée qui dépasse Beyrouth.

Une course destinée à financer l’aide humanitaire

L’objectif n’est pas seulement sportif.

The Right Path annonce que l’intégralité des recettes de l’Achrafieh Race 10452 sera consacrée aux activités humanitaires et aux aides prises en charge par l’association.

Alfred Madi a profité de la présentation de la course pour rappeler les objectifs de l’organisation qu’il a fondée.

L’association développe des activités sportives et culturelles, mais affirme également vouloir apporter une aide concrète aux personnes confrontées aux difficultés économiques et sociales du quotidien.

Son action accorde une place particulière aux jeunes générations. The Right Path souhaite encourager les jeunes Libanais à rester attachés à leur pays malgré les crises qui ont marqué ces dernières années.

L’association met notamment en avant les notions de citoyenneté, d’égalité des droits, de solidarité et de participation à la vie collective.

La course doit servir à la fois de moyen de collecte de fonds et de rendez-vous public autour de ces objectifs.

Les jeunes et les familles appelés à participer

Les organisateurs souhaitent donner à l’événement une dimension populaire et familiale.

The Right Path invite les coureurs, mais également les jeunes, les étudiants et les familles à participer à cette deuxième édition.

L’ambition affichée est de ne pas réserver l’événement aux seuls athlètes habitués aux compétitions.

La coopération avec la Fédération libanaise d’athlétisme doit toutefois permettre d’assurer l’encadrement sportif de la manifestation et son organisation selon les exigences applicables à ce type de course.

Georges Younes, coordinateur de l’événement, a présenté les préparatifs en cours ainsi que le parcours et les différentes catégories prévues.

Les organisateurs annoncent également des récompenses pour les participants, sans que leur détail complet soit précisé dans le communiqué de présentation.

Cette combinaison entre compétition sportive et participation du grand public constitue l’un des axes retenus pour élargir la portée de la manifestation.

Le chiffre 10452 comme symbole

Le nom de la course porte lui-même le message choisi par l’association.

Les « 10452 » font référence à la superficie communément attribuée au Liban. The Right Path utilise ce chiffre pour défendre sa vision d’un Liban attaché à son territoire et à ses frontières internationalement reconnues.

« Depuis la place Sassine, où sera donné le départ, nous courrons pour les 10 452 km² afin de réaffirmer notre attachement au Liban et à son sauvetage », a déclaré Alfred Madi.

Il a également appelé à reconstruire une société fondée sur « les valeurs, l’éthique, la transparence et la solidarité ».

Cette dimension civique constitue l’un des marqueurs de l’Achrafieh Race 10452. L’événement sportif sert ainsi de support à un message plus large porté par l’association.

Pour The Right Path, le slogan choisi cette année ne doit pas être interprété comme une référence limitée à un territoire ou à un quartier.

« Achrafieh, le départ ; le Liban, l’arrivée. Notre slogan n’est pas limité par une aire géographique. Il représente un espace d’unité pour tous ceux qui croient encore au Liban », a expliqué Alfred Madi.

Une manifestation sportive dans un contexte difficile

L’édition 2026 intervient dans une période particulièrement difficile pour le Liban.

Les crises économiques successives, les conséquences des conflits et les difficultés sociales ont profondément affecté les ménages et les capacités des associations à répondre à l’augmentation des besoins.

C’est dans ce contexte que The Right Path inscrit la dimension humanitaire de la course.

L’association veut utiliser l’événement pour lever des fonds, mais également pour créer pendant quelques heures un espace de rassemblement autour du sport.

Alfred Madi a ainsi appelé les participants à « retrouver la joie et une part d’espoir, même pendant quelques heures ».

La course s’inscrit dans une pratique désormais répandue au Liban, où plusieurs manifestations sportives associent compétition, participation populaire et financement d’actions sociales.

Pour les organisateurs de l’Achrafieh Race 10452, la particularité de l’événement réside dans l’association entre son ancrage local à Achrafieh et le message national exprimé par son nom.

Un départ depuis la place Sassine

Le rendez-vous est fixé au dimanche 25 octobre.

La place Sassine constituera le point de départ de la manifestation. Située au centre d’Achrafieh, elle est l’un des principaux carrefours du quartier et un lieu régulièrement utilisé pour des événements publics.

L’organisation d’une course dans ce secteur nécessite une coordination avec les autorités et les services concernés afin de sécuriser le parcours et de gérer temporairement la circulation.

La coopération avec la Fédération libanaise d’athlétisme doit pour sa part encadrer le volet sportif de la journée.

Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès de The Right Path. L’association centralise les enregistrements sur son site internet et met également à disposition un numéro de téléphone et une adresse électronique pour les participants.

Le déroulement précis des différentes catégories, leurs horaires de départ et les dernières dispositions pratiques doivent accompagner la préparation de l’événement à mesure que l’échéance du 25 octobre approche.

Informations pratiques

Événement : Achrafieh Race 10452

Date : dimanche 25 octobre 2026

Lieu de départ : place Sassine, Achrafieh, Beyrouth

Organisation : The Right Path

Encadrement : en coopération avec la Fédération libanaise d’athlétisme

Objectif : financement des actions humanitaires de l’association

Téléphone : 81 175 924

E-mail : events@therightpathngo.com

Réseaux sociaux : @therightpathngo

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