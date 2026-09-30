Liban : un militaire grièvement blessé par Israël

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Un militaire libanais a été grièvement blessé mercredi 30 septembre 2026 lors d’une attaque israélienne contre un véhicule de l’armée dans la région de Nabatieh al-Fawqa, au Liban-Sud. Trois civils ont également été blessés dans cette attaque, selon le commandement de l’armée libanaise. Ce nouvel incident intervient dans un contexte de frappes et de tirs israéliens persistants dans plusieurs secteurs du Sud et constitue un nouvel épisode visant directement des militaires libanais.

L’attaque s’est produite alors que l’armée poursuit ses missions dans les régions méridionales du pays. Elle intervient également moins de quatre mois après plusieurs attaques israéliennes ayant directement touché des véhicules ou des militaires libanais dans le gouvernorat de Nabatieh. Certaines avaient fait des morts dans les rangs de l’institution militaire.

Un véhicule de l’armée visé à Nabatieh al-Fawqa

Le commandement de l’armée a annoncé qu’un de ses militaires avait subi de graves blessures à la suite d’un « ciblage israélien » contre un véhicule militaire dans la région de Nabatieh al-Fawqa. Trois civils ont été blessés au cours de la même attaque. Aucun bilan plus détaillé sur leur état de santé n’avait été communiqué dans l’immédiat.

Les circonstances précises de la frappe restent également à établir. Le communiqué militaire confirme que le véhicule de l’armée a été pris pour cible, sans fournir dans l’immédiat davantage de détails sur l’arme utilisée ou la mission effectuée par les soldats au moment de l’attaque.

Nabatieh al-Fawqa se trouve dans une zone particulièrement exposée aux opérations israéliennes. L’armée y maintient une présence dans le cadre de ses missions dans le Sud, alors que plusieurs secteurs du gouvernorat de Nabatieh restent soumis aux frappes, aux tirs et aux opérations militaires israéliennes.

L’incident du 30 septembre n’est d’ailleurs pas le premier signalé à proximité des positions de l’armée dans cette localité. Le 26 juillet, le commandement militaire avait déjà fait état de tirs israéliens près de positions de l’armée à Kfartebnit, Nabatieh al-Fawqa et Zawtar al-Gharbiyeh. L’armée avait alors estimé que ces actions entravaient l’exécution de ses missions.

Plusieurs attaques dans le Sud le même jour

L’attaque contre le véhicule militaire s’inscrit dans une nouvelle journée de violences dans le sud du Liban. Dans la matinée du 30 septembre, l’aviation israélienne a mené une série de frappes dans le secteur de Mansouri, dans le caza de Tyr, selon des informations sécuritaires rapportées par une agence de presse.

Une explosion provoquée par les forces israéliennes a également été signalée aux abords d’Aïta al-Jabal, en direction de Beit Yahoun, dans le caza de Bint Jbeil. Une unité israélienne équipée d’un char Merkava a par ailleurs tiré plusieurs obus en direction du secteur d’Al-Deir, à Braachit.

Durant la nuit, des tirs d’artillerie intermittents avaient touché plusieurs localités du Sud, notamment Hadatha, Kfartebnit, Zawtar al-Charqiyé, Braachit et Wadi Salouqi. Ces opérations montrent que l’incident de Nabatieh al-Fawqa ne constitue pas un événement isolé dans la journée.

La multiplication des frappes complique directement les missions des unités libanaises présentes sur le terrain. Celles-ci doivent assurer leur déploiement, sécuriser certaines zones, accompagner le retour des habitants et intervenir sur des secteurs où subsistent également des munitions non explosées.

L’armée libanaise déjà directement visée en juin

L’attaque de Nabatieh al-Fawqa intervient après plusieurs précédents particulièrement graves en 2026. Le 3 juin, un drone israélien avait visé un véhicule de l’armée sur la route reliant Deir al-Zahrani à Nabatieh. Un officier et un militaire avaient été blessés.

Le commandement de l’armée avait alors affirmé que cette attaque s’inscrivait dans un contexte de ciblage de ses personnels, véhicules et positions. L’incident s’était produit au milieu d’une intensification des opérations israéliennes dans le Sud.

Trois jours plus tard, le 6 juin, une nouvelle frappe israélienne avait eu des conséquences beaucoup plus lourdes. Un véhicule militaire circulant sur la route de Kfartebnit à Khardali, dans le gouvernorat de Nabatieh, avait été frappé. Deux officiers, dont un général et un capitaine, ainsi qu’un soldat avaient été tués.

Le 20 juin, un autre militaire libanais avait été tué par une frappe israélienne sur la route reliant Kfar Remmane à Nabatieh. Ces différents incidents placent l’attaque du 30 septembre dans une série d’atteintes directes aux personnels de l’armée au cours des derniers mois.

Nabatieh au centre des tensions

Le gouvernorat de Nabatieh apparaît particulièrement exposé. Les incidents de Deir al-Zahrani, Kfartebnit, Kfar Remmane et désormais Nabatieh al-Fawqa se concentrent dans un espace où l’armée libanaise doit simultanément maintenir sa présence et composer avec les opérations israéliennes.

Cette situation touche directement la capacité de l’institution militaire à remplir ses missions. Le 9 septembre, le commandement avait publiquement affirmé que la poursuite des attaques israéliennes entravait ses efforts pour rétablir la stabilité. L’armée avait également fait état de tirs à proximité de ses soldats et de ses patrouilles.

Elle estimait alors que les opérations israéliennes compromettaient son déploiement et compliquaient le retour des populations dans les localités touchées. L’institution militaire continue parallèlement ses opérations de sécurisation des zones affectées par les combats et le traitement des munitions non explosées.

Cette mission comporte elle-même des risques. Des unités spécialisées ont dû neutraliser ces derniers mois plusieurs bombes aériennes non explosées dans le gouvernorat de Nabatieh et d’autres secteurs du Liban-Sud.

Un nouvel obstacle aux missions de l’armée dans le Sud

La question dépasse ainsi le seul bilan humain de l’attaque de mercredi. L’armée constitue l’institution chargée de se déployer dans plusieurs secteurs du Sud et d’y exercer les missions de sécurité relevant de l’État libanais. Le ciblage de ses véhicules ou la présence de tirs à proximité de ses positions affectent directement cette capacité.

Depuis plusieurs mois, le commandement insiste sur le lien entre la sécurité de ses soldats et la possibilité de stabiliser les zones méridionales. L’armée a notamment accompagné le retour de populations dans certaines localités et poursuivi son déploiement dans le gouvernorat de Nabatieh.

À Zawtar al-Gharbiyeh, par exemple, des unités militaires avaient commencé à se déployer en juillet après le retrait des forces israéliennes, en coordination avec le Groupe de coordination militaire pour le Liban. Le commandement avait demandé aux habitants d’attendre la stabilisation de la situation avant de revenir.

Quelques jours plus tard, l’armée signalait pourtant des tirs israéliens à proximité de ses positions dans ce même secteur, mais aussi à Nabatieh al-Fawqa et Kfartebnit.

L’attaque du 30 septembre intervient donc dans une zone où les soldats libanais sont directement engagés dans le dispositif destiné à rétablir une présence effective de l’État. Elle touche une institution qui avait déjà perdu plusieurs hommes lors de frappes israéliennes quelques mois auparavant.

Un militaire grièvement blessé, trois civils touchés

Le bilan immédiat reste de quatre blessés : un militaire libanais grièvement atteint et trois civils. Aucune information supplémentaire n’avait été rendue publique dans l’immédiat sur l’identité du soldat ou sur la nature exacte de ses blessures.

L’armée n’avait pas non plus annoncé, au moment des premières informations, les résultats d’une éventuelle enquête technique sur les circonstances du ciblage. Le fait central est toutefois établi par son commandement : un véhicule appartenant à l’institution militaire a été visé par Israël à Nabatieh al-Fawqa.

Cet épisode survient après les attaques meurtrières de juin et les tirs signalés durant l’été à proximité de plusieurs positions militaires. Il pose de nouveau la question des conditions dans lesquelles l’armée libanaise peut poursuivre son déploiement et ses missions dans les régions méridionales alors que les opérations israéliennes se poursuivent.

La situation restait évolutive mercredi, avec d’autres opérations israéliennes signalées dans différents secteurs du Liban-Sud et aucune nouvelle information immédiate sur l’état du militaire grièvement blessé à Nabatieh al-Fawqa.

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