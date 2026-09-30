Flydubai : confusion autour d’un vol vers Israël

- Advertisement -

31

Lire l'article Stop

Des informations spectaculaires circulent mercredi 30 septembre 2026 sur les réseaux sociaux au sujet d’un vol Flydubai qui se dirigeait vers Israël avec environ 150 passagers à bord. Plusieurs messages attribués à des médias israéliens évoquent successivement une descente brutale de l’appareil, une agression au couteau dans le cockpit, une tentative de suicide d’un pilote ou encore une volonté de provoquer délibérément le crash de l’avion. À ce stade, ces versions ne sont pas suffisamment corroborées par des sources officielles ou indépendantes pour être présentées comme établies.

Des images présentées comme provenant de l’intérieur de l’appareil montrent une situation de panique parmi les passagers. Elles ont rapidement été accompagnées de récits beaucoup plus précis sur ce qui se serait produit dans le cockpit. Or, ces récits divergent sur des éléments essentiels, notamment l’auteur présumé, ses motivations et le déroulement exact de l’incident.

Aucune confirmation officielle suffisamment étayée ne permet, dans l’immédiat, d’affirmer qu’un pilote a tenté de faire s’écraser l’appareil ou qu’une attaque terroriste a effectivement eu lieu. Cette absence de confirmation impose une distinction entre les images et témoignages attribués à des passagers, d’une part, et les interprétations diffusées dans les minutes suivantes, d’autre part.

Flydubai : plusieurs versions contradictoires

Une première version diffusée par une chaîne israélienne affirme que l’un des pilotes aurait tenté de se suicider. Selon ce récit, l’appareil aurait effectué une descente extrêmement rapide depuis environ 30 000 pieds jusqu’à 15 000 pieds. Le second pilote serait alors intervenu pour l’en empêcher.

Quelques minutes plus tard, une autre version a commencé à circuler. Elle évoque non plus une tentative de suicide, mais une agression au couteau à l’intérieur du cockpit. Une passagère présentée comme témoin de l’incident affirme avoir entendu des cris avant de voir la porte du cockpit s’ouvrir. Elle dit avoir aperçu du sang et une personne attaquant un pilote avec un petit couteau.

Selon ce témoignage rapporté sur les réseaux sociaux, des passagers israéliens et des membres d’équipage auraient ensuite maîtrisé l’agresseur. Un médecin et une infirmière présents à bord auraient prodigué des premiers soins au pilote blessé.

Cette version n’est toutefois pas identique aux premières informations diffusées. Elle transforme profondément la nature de l’événement puisqu’elle introduit une agression physique et l’intervention de passagers dans le cockpit.

Suicide, détournement ou attaque : les récits divergent

Une troisième version attribuée au journaliste israélien Amit Segal affirme que le copilote aurait poignardé à plusieurs reprises le pilote principal. Des membres d’équipage et des passagers auraient ensuite réussi à pénétrer dans le cockpit et à maîtriser l’agresseur.

Dans ce récit, l’incident aurait été considéré par les autorités israéliennes comme une attaque terroriste après l’audition de passagers et une première évaluation de la situation. Cette qualification doit cependant rester attribuée tant qu’elle n’est pas confirmée par une communication officielle identifiable des autorités compétentes.

Une autre information attribuée à la chaîne israélienne Channel 12 avance que le copilote aurait cherché à prendre le contrôle de l’avion pour le faire s’écraser. Là encore, cette version diffère de celle d’une tentative de suicide spontanée et introduit l’hypothèse d’un détournement volontaire.

Les publications apparues dans les minutes suivantes donnent également des chiffres différents concernant la perte d’altitude. Certains messages évoquent une chute de 30 000 à 15 000 pieds, soit environ 4 570 mètres. D’autres parlent d’une perte d’environ 4 000 mètres.

Ces différences peuvent paraître secondaires, mais elles sont importantes lorsqu’il s’agit de vérifier un incident aérien. Les données de trajectoire et d’altitude constituent normalement des éléments pouvant être confrontés aux informations de suivi du vol et aux données détenues par les autorités aéronautiques.

La nationalité des pilotes également avancée sans confirmation

Une autre affirmation diffusée par une chaîne israélienne présente le copilote comme un ressortissant omanais et l’autre pilote comme émirati. Le copilote omanais aurait tenté de provoquer le crash de l’avion transportant environ 150 passagers israéliens.

Cette information est particulièrement sensible puisqu’elle introduit une nationalité dans un événement présenté simultanément comme une possible attaque terroriste. Elle nécessite donc une confirmation indépendante avant toute présentation comme un fait.

Dans les informations disponibles au moment de la rédaction, aucun élément officiel suffisamment solide ne permet de confirmer cette identité, la nationalité des deux pilotes ou la motivation attribuée à l’auteur présumé.

Le même principe s’applique au nombre de passagers israéliens annoncé. Plusieurs publications évoquent environ 150 personnes, mais ce chiffre doit lui aussi être distingué d’un manifeste de vol ou d’une information officiellement communiquée par la compagnie.

Ce qui doit encore être établi

Plusieurs éléments permettraient de clarifier rapidement l’incident. Le premier est l’identification précise du vol concerné, avec son numéro, son heure de départ et son trajet. Ces informations permettraient de vérifier objectivement la trajectoire de l’appareil et une éventuelle perte brutale d’altitude.

Le deuxième élément attendu est une communication de Flydubai. La compagnie serait en mesure de confirmer l’existence d’un incident à bord, l’état de santé de ses pilotes et de ses passagers ainsi que les conditions dans lesquelles le vol s’est terminé.

Les autorités aéronautiques des Émirats arabes unis et les autorités israéliennes pourraient également déterminer la nature de l’événement. Si une agression s’est effectivement produite dans le cockpit, une enquête devrait établir comment une arme blanche a pu s’y trouver, qui l’a utilisée et dans quelles circonstances.

La qualification d’attaque terroriste exige elle aussi des éléments sur l’intention de l’auteur présumé. Une tentative de suicide, une agression entre membres d’équipage et une volonté délibérée de provoquer la chute d’un avion transportant des passagers constituent trois scénarios très différents.

Une prudence nécessaire face aux premières informations

La vitesse de circulation des messages illustre la difficulté de traiter un incident aérien en temps réel. En moins d’un quart d’heure, les publications ont fait évoluer le récit d’une descente brutale provoquée par un pilote suicidaire vers une attaque au couteau, puis vers une tentative de détournement qualifiée de terroriste.

Ces scénarios ne sont pas nécessairement tous incompatibles, mais leur succession ne permet pas de les considérer automatiquement comme confirmés. Une enquête peut établir qu’un pilote a agressé son collègue avant de tenter de prendre les commandes, mais cette chronologie doit être démontrée.

Les témoignages de passagers peuvent apporter des éléments importants sur ce qui s’est déroulé dans la cabine. Ils ne permettent cependant pas nécessairement de connaître les intentions d’une personne se trouvant dans le cockpit ou les paramètres techniques exacts de l’appareil.

Dans l’immédiat, les informations les plus graves — attaque au couteau, tentative de crash, nationalité omanaise du copilote et qualification terroriste — doivent donc rester présentées comme des affirmations rapportées et non comme des faits définitivement établis.

L’identification du vol et la publication des données de trajectoire devraient permettre de vérifier au moins une partie du récit, notamment l’éventuelle perte brutale d’altitude. Les circonstances humaines de l’incident nécessiteront, elles, une communication de Flydubai et des autorités chargées de l’enquête.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews