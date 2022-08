Le site note également que cette intervention concernait le vol ME 242 de la compagnie nationale libanaise MEA, en partance de Madrid et à destination de Beyrouth.

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v

Cerise sur le gâteau, toujours selon IntelSky, le pilote de l’avion de type Airbus A321 ne serait autre que le propre fils du PDG de la compagnie Mohammed el Hout. Abed el Hout aurait ainsi oublié de changer les fréquences du transpondeur de l’avion qui avait à son bord 145 personnes lors de l’entrée dans l’espace aérien grec.

According to our own sources, The pilot Abed Alhout, son of the Chairman of the Board of Directors of Middle East Airlines, Mohammed Al-Hout must have forgotten to turn the instruments to the correct frequency so he wasn’t answering any of the calls.