Développé par Elbit Systems, une entreprise israélienne de défense, le Hermes 900 est un drone de taille moyenne à haute altitude, conçu pour des missions de reconnaissance, de surveillance, et d’acquisition de renseignements. Avec son premier vol en décembre 2009, il représente une évolution du Hermes 450, l’un des drones les plus utilisés dans le monde.

Capacités et Caractéristiques

Le Hermes 900 est capable de missions de durée étendue, pouvant rester en l’air jusqu’à 36 heures, avec une altitude de vol maximale d’environ 30,000 pieds (près de 9,144 mètres). Cela lui permet d’opérer au-dessus de l’espace aérien commercial, réduisant ainsi le risque de détection et d’interception.

Capacités Multimission: Conçu pour être flexible, il peut transporter une multitude de charges utiles, y compris des capteurs électro-optiques/infrarouges, des radars à ouverture synthétique, des systèmes de guerre électronique, et même des dispositifs de communication. Cette polyvalence lui permet de s’adapter à diverses missions, de la surveillance étendue à la collecte de renseignements en profondeur.

Système de Contrôle Avancé: Le Hermes 900 est équipé de systèmes de contrôle au sol avancés, permettant une opération quasi-autonome avec une intervention humaine limitée, ce qui réduit les risques d’erreurs humaines et améliore la sécurité des opérations.

Capacité d’Emport Importante: Avec une capacité d’emport de jusqu’à 350 kg, le Hermes 900 peut être équipé de diverses armes ou outils selon les besoins de la mission, incluant la possibilité d’emporter des missiles pour des frappes précises.

Opérations Dans des Conditions Difficiles: Conçu pour fonctionner dans des conditions météorologiques variées, le Hermes 900 peut mener des opérations de jour comme de nuit, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle considérable à ses opérateurs.