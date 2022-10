S’exprimant en soirée, alors que la conclusion d’un accord concernant la délimitation des zones maritimes entre le Liban et Israël est annoncé, le dirigeant du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah a estimé que l’aile militaire de son mouvement maintiendra son état d’alerte jusqu’à la signature de l’accord, qui pourrait intervenir le 20 octobre prochain.

“Nous attendons la déclaration de la position officielle du président… Nous attendons la position officielle du gouvernement ennemi. Ce qui est important, c’est ce qui se passera demain lors de la réunion du cabinet d’Israël”, estime le dirigeant du Hezbollah dans un discours télévisé à l’occasion de la fête de la naissance du prophète.

Il a ensuite poursuivi, indiquant attendre les positions officielles du Liban et appelé à la prudence “jusqu’à ce que les Libanais voient les délégations aller à Naqoura à la télévision”.

Il a aussi répondu à certains médias israéliens et arabes qui accusaient le Hezbollah de vouloir saboter un possible accord entre le Liban et Israël , indiquant que le Hezbollah n’a “aucun problème lorsque les responsables libanais disent que l’accord répond aux exigences libanaises.”

“Nous allons attendre, sachant que les médias israéliens et certains médias arabes ont commencé à lancer des allégations contre que le Hezbollah selon lesquelles il veut saboter l’accord. Or, ce qui nous nous importe en premier lieu, c’est de réaliser les demandes des Libanais exprimés par l’Etat libanais, pour cela nous sommes derrière l’état libanais. Et tant que les responsables libanais assurent que les droits libanais sont garantis alors nous sommes aux cotés de l’état libanais et nous le soutenons”, souligne-t-il.

“Nous ne nous soucions que de l’extraction du pétrole et du gaz des eaux libanaises et notre position sur la démarcation est connue”, poursuit-il avant d’indiquer qu’il n’y aura pas de menaces mais de la joie et des applaudissements.

Abordant la question de l’exploitation des ressources potentielles qui pourraient se trouver dans cette zone, il a appelé à la création d’un fonds souverain tout en exprimant des préoccupations concernant la gestion de ces nouveaux revenus.