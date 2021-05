Au cours de cette série de confrontations héroïques, la résistance a brisé les vieilles équations que l’ennemi s’efforçait de résoudre par le fer, le feu et les massacres, et la résistance a établi de nouvelles bases qui ouvriront la voie à la prochaine grande victoire. La victoire d’aujourd’hui a d’importantes implications stratégiques, implications politiques et culturelles pour l’avenir des conflits dans la région.