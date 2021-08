1 498 personnes ont été diagnostiquées positives au covid19 et 5 personnes décédées ces dernières 24 heures alors que les hôpitaux ont annoncé désormais manquer de fioul. Aux 3 hôpitaux de la capitale qui ont déjà annoncé devoir fermer leurs portes, 4 autres pourraient suivre ces prochaines 48 heures dont l’AUH d’ici ce lundi. Ce dernier souligne que ses services comptent actuellement 40 patients adultes sous respirateurs et 15 enfants, des patients pour qui donc les coupures d’électricité publiques et des générateurs des établissements faute de fioul disponibles pourraient entrainer des décès prématurés.

Pour rappel, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a annoncé, il y a 3 jours, la fin du programme de subvention des carburants, provoquant ainsi une importante pénurie sur le marché local. Certaines sources indiquent que la BdL pourrait prochainement également annoncer la fin des subventions accordées aux médicaments.

Ce vendredi, le ministre de la Santé sortant Hamad Hassan a signé un décret augmentant le prix des médicaments non subventionnés à 65% du taux de change sur les marchés libanais, “après que la Banque centrale a annoncé qu’elle n’était pas en mesure de continuer à subventionner tous les médicaments”.

1 500 médicaments sont ainsi facturés à hauteur d’une parité de 12 000 LL/USD et 408 références à hauteur de 4 800 LL/USD. Seuls les médicaments pour les maladies chroniques, incurables et neurologiques restent subventionné.

Cependant, les importateurs de médicaments estiment que cette décision ne résout pas la problématique du financement des médicaments et souhaitent que les prix soient alignés sur la parité du marché noir.

Face à cette situation, le ministre sortant de la santé, Hamad Hassan a indiqué que le Koweit fera parvenir 7.5 tonnes d’aide médicale urgente dont des médicaments et des fournitures médicales dès ce soir.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 581 497 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



1 498 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 472 cas. 26 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 573 857 cas locaux et de 7 640 cas en provenance de l’étranger.



5 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 972 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 8.2 %.

425 personnes sont hospitalisées et 170 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 37 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 9 674 personnes ont été vaccinées une première fois et 10 219 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 312 129 personnes ont reçu une première dose et 1 069 657 personnes ont reçu les 2 doses.

