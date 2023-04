Le parlement libanais a reporté pour un an les élections municipales initialement prévues en ce mois de mai et prolongé les mandats des conseils municipaux en raison officiellement des difficultés à en assurer le financement. Cependant, certaines sources indiquent que les partis politiques traditionnels craindraient plutôt de voir illustré leur perte d’influence après 4 ans de crise économique au Liban.

Le quorum de cette session a été assuré dès la présence de 68 députés en dépit de l’absence du bloc parlementaire des forces libanaises, du parti Kataëb et de certains députés du dit changement qui pourraient présenter un recours suite à une jurisprudence en ce qui concerne les scrutins municipaux en date de 1997 et aussi le fait que le parlement est considéré comme organe électoral en vue d’élire un nouveau président et n’est donc pas dans la capacité à légiférer.

Parallèlement, une manifestation regroupant fonctionnaires et retraités des forces de sécurité s’est déroulé à l’extérieur du périmètre sécurisé du palment, place Riad El Solh.