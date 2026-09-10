Le RDCL organise une session interactive sur le plan de réforme aux sept axes pour le secteur de l’énergie dans le cadre du « Forum de Beyrouth pour l’Énergie 2026 »

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Le Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL) a organisé une session interactive réservée à ses membres, intitulée « Le plan de réforme aux sept axes pour le secteur de l’énergie : contributions du secteur privé et opportunités d’affaires émergentes », à l’hôtel InterContinental Phoenicia dans le cadre du « Forum de Beyrouth pour l’Énergie 2026 », avec la participation du ministre de l’Énergie et de l’Eau, Son Excellence M. Joe Saddi ; de l’expert principal du secteur de l’énergie à la Banque mondiale, le Dr Mohamed Zakaria Kamh ; du membre du conseil d’administration de l’Autorité de développement des investissements au Liban (IDAL), M. Abbas Ramadan ; et de la spécialiste du financement de l’énergie, Mme Carol Ayat Boukather. La session a été animée par Mme Dalia Jubaili, membre du conseil d’administration du RDCL et membre du conseil d’administration de la société Jubaili Bros, conjointement avec le secrétaire de la section libanaise du Conseil mondial de l’énergie, M. Pierre El Khoury.

La session s’est ouverte par une allocution de bienvenue de la présidente du RDCL, Mme Joumana Saddi Chaya, qui a souligné que l’électricité n’est pas une simple ligne budgétaire mais un pilier de la croissance économique, annonçant que le Rassemblement est en voie de créer un comité spécialisé dans l’énergie, chargé de transformer les plans en projets concrets et en opportunités d’affaires, dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs privé et public.

La modératrice de la session, Mme Dalia Jubaili, a indiqué que, depuis quatre décennies, le Rassemblement constitue une voix de confiance pour le secteur privé, défendant ses intérêts et prônant les réformes favorables à l’investissement, à la croissance et à la création d’emplois. Elle a souligné que cette session interactive réunit le gouvernement, les investisseurs et le secteur privé afin de transformer les plans énergétiques en projets concrets.

Pour sa part, le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Son Excellence M. Joe Saddi, a souligné que l’essentiel de la solution viendra du secteur privé, et que le rôle du ministère consiste à définir le cadre et à tracer l’orientation, puis à laisser la place au secteur privé. Il a passé en revue les sept axes du plan : l’augmentation de la capacité de production conventionnelle, les énergies renouvelables, la transition vers le gaz naturel, l’interconnexion électrique régionale, le développement des lignes de transport, la réduction des pertes non techniques et la réorganisation de la distribution, ainsi que les réformes, au premier rang desquelles l’application de la loi 462 et l’activation de l’autorité de régulation de l’énergie. Il a relevé qu’un certain nombre d’opportunités immédiates sont désormais offertes au secteur privé, affirmant que les investisseurs ont besoin d’un cadre réglementaire clair et stable, et soulignant la dimension diplomatique du dossier de l’énergie ainsi que l’importance de diversifier les sources d’approvisionnement et d’en garantir la sécurité.

L’expert principal du secteur de l’énergie à la Banque mondiale, le Dr Mohamed Zakaria Kamh, a estimé que la réalisation des objectifs de réforme exige une volonté politique et un suivi au plus haut niveau, saluant la résilience du secteur privé libanais. Il a appelé à l’adoption d’un guichet unique pour les licences et les autorisations et à une exploitation optimale des capacités existantes d’énergies renouvelables décentralisées, affirmant que la Banque fournit le financement, le savoir et les meilleures pratiques, et que la mise en œuvre demeure tributaire de la volonté politique.

La spécialiste du financement de l’énergie, Mme Carol Ayat Boukather, a souligné que la réduction du coût de l’électricité est une condition essentielle au redressement de l’économie et à l’émergence de nouvelles industries capables d’être compétitives. Elle a appelé à une procédure rapide et unifiée pour l’octroi des licences aux petits projets, affirmant que les projets de partenariat public-privé sont essentiels pour atteindre un plan au moindre coût, et que l’incapacité des investisseurs à évaluer le risque souverain appelle une réforme bancaire et financière ainsi que des garanties internationales soutenues par la Banque mondiale.

Le membre du conseil d’administration d’IDAL, M. Abbas Ramadan, a estimé que la confiance des investisseurs se construit sur la stabilité, l’existence d’organismes de régulation crédibles et des politiques prévisibles, précisant que les projets d’énergies renouvelables relèvent des prérogatives de l’Autorité, qui offre des incitations et des exonérations fiscales pour les soutenir, et que ce qui est requis aujourd’hui est de prendre la décision et de raccourcir la distance entre l’intérêt et la mise en œuvre.

Quant à M. Pierre El Khoury, il a expliqué que l’objectif premier de l’événement est d’élaborer des solutions techniques intégrées pouvant être portées sur la scène politique, de sorte que les demandes du secteur privé soient transmises au Conseil des ministres et aux administrations concernées.

En conclusion, les participants ont convenu que la feuille de route technique est désormais claire et qu’un certain nombre d’opportunités immédiates sont disponibles, mais que l’investissement à grande échelle demeure entravé par le risque souverain, la lenteur des procédures d’approbation et le rythme de la mise en œuvre législative et réglementaire. Ils ont affirmé que l’activation de l’autorité de régulation et la modernisation de la législation constituent une priorité pour la restructuration du secteur, et que les sept axes convergent tous vers un seul objectif : une électricité fiable et abordable qui soutient la croissance et restaure la confiance, insistant sur la nécessité de passer de la planification à l’exécution. Le Rassemblement a affirmé qu’il poursuivra son travail avec les parties concernées pour transformer les engagements en projets réalisés.

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