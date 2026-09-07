Le premier Sommet d’Oncologie au Liban organisé par AstraZeneca réunit des experts régionaux pour faire progresser la prise en charge du cancer

- Advertisement -

84

Lire l'article Stop

Beyrouth, 7 septembre 2026 : Le premier Sommet d’Oncologie organisé par AstraZeneca au Liban sous le thème « Ouvrir la voie à l’avenir de la prise en charge du cancer » a réuni d’éminents experts en oncologie du Liban et de La Libye, aux côtés de membres de facultés internationales, pendant deux jours d’échanges scientifiques et de collaboration consacrés à l’avancement des soins contre le cancer et à l’amélioration des résultats pour les patients. Le sommet a donné lieu à des discussions sur l’évolution des standards de prise en charge, les avancées scientifiques émergentes et les approches multidisciplinaires dans le cancer du poumon, les cancers gastro-intestinaux, le cancer du sein, et le cancer de l’ovaire.

« Les réunions scientifiques comme celle-ci sont essentielles pour faire progresser la pratique de l’oncologie », a déclaré le Dr Arafat Tfayli, président du comité chargé de la mise en œuvre du Plan national libanais de lutte contre le cancer. « Elles permettent aux professionnels de santé d’échanger leurs expériences, de discuter des données les plus récentes et d’apprendre auprès d’experts régionaux et internationaux. En renforçant la collaboration et le partage des connaissances, nous pouvons continuer à améliorer la qualité des soins offerts aux patients dans toute notre région. »

« Les défis auxquels nous sommes confrontés dans la prise en charge du cancer sont partagés par de nombreux pays, tout comme les possibilités de progrès », a déclaré le Dr Abdelmnam Elbarathi, directeur du Tripoli Cancer Center, s’exprimant au nom de la délégation libyenne. « Réunir des experts de La Libye et du Liban crée de réelles occasions de collaboration, d’apprentissage et d’échanges professionnels qui peuvent, à terme, contribuer à une meilleure prise en charge des patients. Nous nous réjouissons de renforcer ces liens et de continuer à travailler ensemble pour faire progresser la pratique de l’oncologie dans toute la région. »

Cet événement marquant a souligné l’engagement d’AstraZeneca à soutenir la communauté oncologique par l’innovation, la science et les partenariats, tout en réaffirmant le rôle du Liban comme plateforme régionale d’excellence médicale et de dialogue scientifique.

« Le Liban est reconnu depuis longtemps pour son expertise médicale, et nous sommes fiers de contribuer à son rôle de pôle de leadership scientifique et d’innovation », a déclaré Agnar Aboujaoude, directrice d’AstraZeneca au Liban, qui a souligné l’impact crucial de la collaboration sur l’avenir de la prise en charge du cancer. « Nous sommes fiers de réunir d’éminents experts en oncologie du Liban, de La Libye et de la communauté scientifique internationale autour d’un objectif commun : améliorer la vie des patients atteints de cancer. En favorisant les échanges scientifiques et la collaboration régionale, nous pouvons contribuer à accélérer l’adoption des meilleures pratiques, à renforcer les écosystèmes de santé et, en définitive, à apporter un nouvel espoir aux patients et à leurs familles. »

Le sommet a offert aux professionnels de santé une plateforme pour échanger des connaissances, examiner les données émergentes, discuter d’expériences cliniques en conditions réelles et explorer des approches innovantes qui contribuent à redéfinir la prise en charge du cancer dans le monde. Tout au long des discussions, les participants ont étudié l’évolution du paysage oncologique et les possibilités d’améliorer les résultats grâce au diagnostic précoce, à la médecine de précision, aux soins multidisciplinaires et à la poursuite des avancées scientifiques.

« Chez AstraZeneca, notre ambition est d’éliminer le cancer comme cause de décès », a déclaré Mark Farid, directeur commercial Oncologie pour le Proche-Orient et le Maghreb chez AstraZeneca, soulignant l’engagement à long terme de l’entreprise à transformer la prise en charge du cancer grâce à l’innovation scientifique. « Nous continuons d’investir dans l’un des portefeuilles et pipelines d’oncologie les plus vastes de l’industrie, en faisant progresser une science innovante dans de multiples types de tumeurs et modalités de traitement. Grâce à la collaboration avec les professionnels de santé, les chercheurs et les systèmes de santé, nous œuvrons à transformer les résultats et à rapprocher les patients d’un avenir où le cancer pourra être détecté plus tôt, traité plus efficacement et, à terme, guéri. »

À propos d’AstraZeneca:

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une entreprise biopharmaceutique internationale axée sur la science et dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments sur prescription dans l’Oncologie, les Maladies Rares et la BioPharmaceutique, incluant Cardiovasculaire, Rénal & Métabolisme, et Respiratoire & Immunologie. Basée à Cambridge, Royaume-Uni, les médicaments innovants d’AstraZeneca sont commercialisés dans plus de 125 pays et utilisés par des millions de patients à travers le monde. Veuillez consulter astrazeneca.com et suivre l’entreprise sur les réseaux sociaux @AstraZeneca.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux