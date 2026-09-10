Le Père Joseph Moukarzel, Recteur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), élu président de la C2R Moyen-Orient de l’AUF pour 2 ans

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Beyrouth, 10 septembre 2026 – Le Père Joseph Moukarzel o.l.m, Recteur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), a été élu Président de la Conférence régionale des recteurs (C2R) des établissements membres de l’AUF Moyen-Orient pour un mandat de deux ans, couvrant la période 2027-2028.

Son élection est intervenue à l’issue d’un vote à main levée, lors de la Conférence générale élective de la C2R Moyen-Orient, tenue en ligne mercredi 9 septembre 2026, en présence du Père François Boëdec s.j., Président sortant de la C2R Moyen-Orient et Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth des recteurs des établissements membres de la Conférence, et de Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient.

Le Père Moukarzel succède ainsi au Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Son élection s’inscrit dans la continuité de la dynamique engagée par la C2R pour renforcer la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF dans la région, favoriser le partage d’expériences et contribuer au développement de projets communs au service de la Francophonie scientifique.

Un parcours au service de l’enseignement supérieur, de la culture et du patrimoine

Recteur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) depuis juillet 2025, Moukarzel est titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Enseignant-chercheur à l’USEK depuis 2001, il y a occupé plusieurs responsabilités académiques et institutionnelles, notamment à la tête de la Bibliothèque, du Musée universitaire et du Centre Phoenix pour les études libanaises.

Ses travaux portent notamment sur l’histoire du Liban et du Moyen-Orient, le patrimoine manuscrit, les études syriaques et les relations islamo-chrétiennes. Il a participé à de nombreux travaux et projets de recherche, supervisé des thèses, encadré des travaux académiques et siégé dans des jurys au sein de plusieurs universités à l’étranger. Il a également collaboré à diverses initiatives de portée internationale, notamment dans le domaine de l’étude et de la valorisation des manuscrits orientaux.

Il est par ailleurs chercheur étranger associé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France.

A propos de la C2R Moyen-Orient

Chaque direction régionale de l’AUF comprend une Conférence régionale des recteurs (C2R), organe d’échange et de concertation dont le rôle est de rassembler les premiers responsables des établissements membres de l’AUF afin de contribuer au développement de la Francophonie scientifique.

Instance régionale placée auprès de l’AUF Moyen-Orient, la C2R est dédiée à la réflexion sur les questions stratégiques dans le domaine de l’enseignement supérieur, et constitue un espace de confrontation et de diffusion des idées et des solutions. Elle endosse aussi un rôle opérationnel, avec une série d’activités pilotées par ses différentes commissions thématiques : Recherche ; Internationalisation ; Assurance qualité et accréditations ; Médiation et gestion des conflits.

La C2R Moyen-Orient rassemble 53 Recteurs, Présidents d’universités et Directeurs des institutions universitaires du Moyen-Orient, membres de l’AUF, répartis dans 13 pays de la région.

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