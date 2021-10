La commision parlementaire du budget et des finances a adopté diverses mesures ce lundi dont la levée du secret bancaire du secteur public au cours d’une session présidée par son président, le député Ibrahim Kanaan en raison de la détérioration des conditions financières et sociales “sans compromettre la vie privée et les données personnelles”.

Ce texte modifie également l’article 7 de la loi relative au secret bancaire empêchant désormais les banques d’invoquer le secret bancaire pour refuser de donner les renseignements nécessaires à la commission nationale de lutte contre la corruption, les autorités judiciaires ou encore la commission spéciale d’enquête et de lutte contre la corruption, le blanchiment ou encore le financement d’actes terroristes.

Ont été adoptées également des textes relatifs à la réduciton de certains permis de construire de frais de 50% en vue de lutter contre l’exode rural.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն