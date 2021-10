Nouveau rebondissement et alors que les factures des générateurs privés ne semblent plus respecter la grille tarifaire du ministère de l’énergie et que leurs propriétaires souhaitent reporter l’essentiel des dépenses sur les consommateurs, le ministre de l’économie Amin Salam a fait publier le décret 40 obligeant ces derniers à assumer les charges liées à l’installation de compteurs de consommation d’électricité à leur clientèle.

Pour rappel, les propriétaires des générateurs de quartier qui ont déjà bénéficié ces derniers mois d’importantes hausses de leurs tarifs font actuellement subir à leurs abonnés un programme de rationnement, officiellement en raison des pénuries de carburant qui touche actuellement le pays des cèdres.

