Dans un contexte international de plus en plus tendu, le Liban a officiellement répondu à la proposition française destinée à apaiser la situation le long de la frontière libano-israélienne. Cette démarche intervient dans un moment critique, marqué par des affrontements quasi quotidiens entre le Hezbollah et Israël depuis le 8 octobre, ayant entraîné des pertes humaines importantes des deux côtés de la frontière.

La Réponse Libanaise à l’Initiative Française

Selon la chaîne de télévision al-Jadeed, le ministère des Affaires étrangères du Liban a transmis sa réponse à la proposition française, exprimant une “vision générale” dans laquelle le Liban se dit prêt à mettre en œuvre immédiatement la résolution 1701, à condition qu’Israël respecte également ses stipulations. Le Liban a également manifesté son intérêt pour la reprise des réunions tripartites à Naqoura, impliquant des représentants de la FINUL ainsi que des armées libanaise et israélienne. Cette proposition française inclurait le retrait des forces du Hezbollah à 10 kilomètres de la frontière avec Israël, une mesure visant à réduire les tensions.

Les Conséquences Humaines et Politiques des Affrontements

Depuis le début des hostilités, au moins 322 personnes ont été tuées du côté libanais, majoritairement des combattants du Hezbollah, mais incluant également 56 civils. Du côté israélien, les pertes incluent 10 soldats et 7 civils. Ces affrontements ont également provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière, Israël ayant à plusieurs reprises averti qu’il pourrait lancer une opération contre le Hezbollah pour sécuriser le retour de ses résidents.

La Visite du Chef de la Force Quds en Levant

Dans un effort apparent pour éviter une escalade plus large, le chef de la Force Quds des Gardiens de la révolution islamique d’Iran a visité le Liban, la Syrie et l’Irak la semaine dernière. Il a rencontré les leaders des groupes alliés à son pays, insistant sur la nécessité de maintenir l’attention concentrée sur Gaza et d’éviter tout affrontement direct avec Israël. Cette rencontre avec le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a souligné la volonté commune d’éviter de tomber dans le piège israélien, malgré les lourdes pertes subies par le Hezbollah.

La Position de l’Ancien Président Michel Aoun

Michel Aoun, ancien président du Liban, a exprimé son désaccord avec la perspective du Hezbollah d’impliquer le Liban dans la guerre de Gaza, la qualifiant de “bataille perdante”. Il a souligné que cette décision avait été prise unilatéralement par le Hezbollah sans consultation et engageait le Liban dans un conflit qu’il ne peut gérer.

Efforts Internationaux et Perspectives

Alors que les médiateurs internationaux s’efforcent d’éviter une guerre totale au Liban, les États-Unis et d’autres gouvernements continuent leurs efforts pour empêcher que la guerre en cours dans la bande de Gaza ne déborde au Liban. Un cessez-le-feu reste l’objectif principal, tandis que le Hezbollah a juré de ne pas arrêter les combats jusqu’à ce qu’un accord de cessez-le-feu soit atteint à Gaza.

La Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU

Les États-Unis ont fait circuler le projet final d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à établir “un cessez-le-feu immédiat et durable” à Gaza, dans le cadre d’un accord pour la libération des otages capturés lors de l’attaque surprise du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre. Bien qu’aucun vote n’ait été programmé, ce projet marque une étape significative dans les efforts internationaux pour mettre fin aux hostilités.