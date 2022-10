Le premier ministre Najib Mikati a indiqué, dans une interview accordée à l’agence de presse Reuters que le remboursement des prêts aux banques contracté se poursuivra à l’ancien taux de change de 1507 LL/USD et non au nouveau taux de change de 15 000 LL/USD qui devrait entrer en vigueur début novembre.

Les prêts en dollar devront donc être honorés par les contractants à l’ancien taux. Ainsi, si un emprunteur a emprunté 100 millions de livres libanaises, il devra donc rembourser plus de 66 000 USD à 1 507 LL/USD et non 6 600 USD à 15 000 LL/USD alors que le salaire médian est passé de l’équivalent de 1 000 USD à 100 USD en 3 ans de crise économique.

Il a également estimé que cette décision de changer le taux de parité contribuera à unifier les différents taux de change. Cependant, la nouvelle a été mal perçue par de nombreux déposants alors que la parité au marché noir s’est dégradée, rejoignant son plus bas historique de 39 000 LL/USD ce vendredi.

Ce taux de parité affecté aux prêts pourrait cependant être perçu très négativement par de nombres emprunteurs dont le pouvoir d’achat a littéralement fond au cours des 3 dernières années, avec une livre libanaise qui a perdu plus de 95% de sa valeur. Ils pourraient être confrontés à d’importantes difficultés financières alors que les salaires, même en étant augmentés de manière artificielle n’ont pas regagné le niveau avant la crise.

Ces prêts devraient être ainsi considérés comme insolvables, ce qui aura pour effet d’augmenter les pertes du secteur financier, déjà estimées à 73 milliards de dollars. Le changement de taux de parité de 1507 LL/USD à 15 000 LL/USD signifie déjà l’insolvabilité de pratiquement tous les établissements bancaires.

Par ailleurs, cette annonce du changement de taux de parité, qui était resté inchangé depuis 1997 semble se faire sans coordination avec le FMI contrairement aux propos des autorités libanaises ces 3 dernières années qui faisaient de la conclusion d’un accord avec le FMI comme étant préalable à toute modification du taux de change officiel.