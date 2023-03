Les retraités de l’armée ont dénoncé par un communiqué la décision du premier ministre libanais Najib Mikati d’annuler dans un premier temps la session du gouvernement initialement prévue pour discuter de l’augmentation des salaires de la fonction publique, puis de la convocation à midi d’un conseil des ministres exclusivement consacré à la controverse concernant l’usage de l’heure Mikati ou de l’heure d’été.

Pour rappel, le Liban traverse une grave crise économique avec une monnaie nationale qui a perdu plus de 98% de sa valeur par rapport au dollar. 90% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté fixé à 6 USD par jour et même plus d’un tiers dans un état de pauvreté extrême.