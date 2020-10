2 minutes à lire

Le désormais ancien Ambassadeur de France au Liban Bruno Foucher a fait ses adieux au Liban, un pays qui semble l’avoir marqué. Arrivé il y a 3 ans, le diplomate a pu non seulement constater la dégradation de la situation politique et économique locale mais aussi tenté d’oeuvre à la freiner.

Le mandat de Bruno Foucher a été marqué par l’organisation de la Conférence CEDRE, une aide toujours inactive en raison de l’absence de réformes économiques et sociales nécessaires pour la débloquer mais aussi et surtout depuis quelques mois par son action et sa médiation auprès des partis politiques pour tenter de débloquer la situation.

Son mandat a été marqué par la transparence, organisant à plusieurs reprises des sessions de questions/réponses sur les réseaux sociaux notamment en vue d’établir un contact direct par rapport aux différents dossiers d’une actualité qui n’est pas monotone au Liban. Bien au contraire. Bruno Foucher était sur tous les fronts pour aider notre pays au mieux de ce qu’il pouvait, sur le plan sécuritaire avec l’aide militaire française, sur le plan économique avec l’organisation de conférences d’aide au Liban, sur le plan sanitaire, le Liban a ainsi pu bénéficier d’une aide et de l’envoi même de masques et de matériels de protection qui manquaient en France même lors du début de l’épidémie du Coronavirus et sur le terrain, lors de l’explosion du port de Beyrouth.

Si le Ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves le Drian avait appelé “aidez nous à vous aider”, Bruno Foucher au Liban même était donc au coeur de l’action, jouant un rôle premier suite aux 2 visites entreprises par le Président de la République Française, Emmanuel Macron, suite à l’explosion du Port de Beyrouth et lors du 100ème anniversaire de la création de l’état du Grand Liban.

Son dernier message aux libanais a été justement un appel aux hommes politiques d’oublier leurs querelles et d’oeuvrer pour une fois en faveur de l’intérêt général, un message qu’on espère être entendu.

Dernier tweet… du #Liban.Trois années dans un pays passionnant. J’emporte le souvenir des talents rencontrés. Ce pays doit réussir. Il le mérite. Messieurs les politiciens oubliez vos querelles. 6000 ans d’histoire vous regardent et vous jugent! Au revoir à tous. Je vous aime. — Bruno Foucher (@B_Foucher) October 2, 2020

Nous aussi, nous vous aimons. Merci d’avoir été avec nous en ces circonstances et nous vous espérons que vous reviendrez un jour lorsque cette situation sera résolue.