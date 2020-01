Liban: 4 personnes arrêtées suite aux fusillades de fin d’année et 5 blessés à déplorer

Selon un communauté publié ce mercredi par les Forces de Sécurité Intérieure, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir tiré des coups de feu lors des festivités du Nouvel An. 5 personnes ont également été blessés lors de ces incidents dans les localités de al-Qobbeh, el-Mina et au niveau de la place al-Nour à Tripoli, au Nord du Liban, ainsi qu’au niveau de l’axe routier de Sayyed Hadi Nasrallah et de Choueifat dans la banlieue Sud de Beyrouth.

Les Forces de Sécurité appellent également tout citoyen à leurs envoyer anonymement des documents photo et vidéos concernant ces incidents via leur site ou encore via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter afin de procéder à l’arrestation des personnes impliquées.

Pour rappel, les autorités libanaises tentent de mettre fin depuis plusieurs années, à cette tradition de tirer des coups de feu célébratoires lors de certains évènements, outre le jour de l’an, lors de l’annonce des résultats du brevet ou du bac, ou encore de mariage. Ces pratiques sont la cause de nombreux décès chaque année.