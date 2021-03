Le Président de l’association des Propriétaires des Hôpitaux Privés Sleiman Haroun a indiqué qu’aucune livraison en oxygène n’a pu être effectuée à certains établissements depuis 2 jours en raison de la fermeture des routes induite par les manifestations. Un distributeur d’oxygène a également appelé les manifestants à laisser les citernes passer les barrages routiers qu’ils ont mis en place.

Sleiman Haroun a souligné que cette distribution constitue une question de vie ou de mort, alors que plus de 2800 patients sont actuellement hospitalisés après avoir été contaminés par le Covid19. Plus de 280 d’entre eux sont même placés sous respirateur artificiels selon le dernier bilan disponible.

D’importantes manifestations ont actuellement lieu au Liban en raison de la dégradation des conditions sociales et économiques ainsi que de la parité entre livre libanaise et dollar. Les Hôpitaux sont par ailleurs confrontés à des difficultés économiques induites par les arriérés importants dues par les institutions publiques ou encore par la dévaluation de facto de la livre libanaise entre taux officiels et taux au marché noir, les importateurs d’équipements médicaux désirant être honorés en devises étrangères