L’American University of Beirut a confirmé qu’elle recevra une partie des 320 000 doses de vaccins de type Pfizer commandées par le Ministère de la Santé. Il s’agira de vacciner personnel enseignant, employés mais également les étudiants et les membres des familles bénéficiant d’une assurance maladie.

L’institution confirme avoir été en contact avec la société pharmaceutique depuis fin-2020 et a déjà injecté 33 doses au sein de son établissement.

Pour rappel, le 16 avril dernier, le ministère de la santé a signé un accord avec 8 universités permettant l’achat à titre privé de vaccins de type Pfizer au bénéfice de leurs employés, enseignants et étudiants.

Parmi les universités, l’American University of Beirut (AUB), La Lebanese American University (LAU), l’Université St Joseph (USJ), l’Université St Georges, la Beirut Arab University (BAU), l’Université de Balamand, l’Université St Esprit Kaslik (USEK) et l’Université Libanaise (LU) qui devront se répartir 320 000 doses qui devraient parvenir au Liban entre juillet et septembre.

Selon les informations actuelles, l’Université Libanaise devrait bénéficier de 50 000 doses à elle-seule, la BAU de 15 000 doses et l’USEK de 10 000 doses.

Par ailleurs, le ministère de la santé a annoncé que les personnes souhaitant bénéficier d’une vaccination via le programme public pourront se rendre directement dans les centres participant au programme de vaccination public en raison de l’annulation de nombreux rendez-vous de personnes qui devaient précédemment bénéficier du vaccin AstraZeneca, suite à des doutes concernant sa sécurité d’utilisation. Des stocks importants de vaccins AstraZeneca sont ainsi actuellement disponibles et pourraient ainsi être injectés à des personnes pour l’heure exclues du programme.