L’Association des banques du Liban, regroupant les dirigeants des établissements financiers, a décidé de suspendre pour une durée d’une semaine, la grève générale qu’ils avaient débuté en début de ce mois suite à des décisions judiciaires les obligeant à transférer en espèce y compris en devises étrangères la totalité des montants de comptes de déposants.

« Sur la base du souhait du Premier ministre Najib Mikati, et de la sensibilité des banques aux conditions économiques difficiles et à la nécessité de sécuriser les services bancaires à tous les citoyens à la fin du mois, l’Association des Banques du Liban décide de suspendre la grève temporairement et pour une semaine, à condition que l’assemblée générale soit appelée à se prononcer concernant la position appropriée à prendre à la lumière des nouveaux développements », indique le communiqué de l’ABL.

Cette suspension de la grève des banques ayant induit une paralysie des principales institutions financières était attendue par les observateurs économiques, en raison notamment de la nécessité à payer les salaires de fonctionnaires et de certaines institutions publiques. Cependant, ils notent aussi que de nombreuses inquiétudes existent quant à la solvabilité des banques en devises étrangères, s’attendant à ce que celle-ci induise une hausse de la masse monétaire en livres libanaises et donc une dégradation dans les jours à venir de la parité entre livre libanaise et dollar après une remontée temporaire.

Cette décision intervient également alors que le premier ministre a donné l’instruction au ministre de l’intérieur Bassam Mawlawi d’ordonner aux forces de l’ordre de ne pas obéir aux injonctions de la justice libanaise alors qu’un certain nombre de banques, leurs dirigeants et membres de conseil d’administration font l’objet de plaintes pour détournement de fonds et de blanchiment d’argent. Cette décision a amené à une vive controverse quant à l’ingérence politique au niveau des décisions des instances judiciaires, une décision contraire notamment au cadre des négociations avec le FMI en vue de débloquer l’aide financière nécessaire face à la crise économique actuelle et qui pourrait donc se révélée avoir un impact négatif.