La crise économique qui frappe le Liban depuis plusieurs années a atteint un nouveau palier avec les récentes augmentations salariales approuvées par le Conseil des ministres, destinées à pallier la détérioration des conditions de vie des employés publics et des retraités militaires. Ces mesures soulèvent des questions quant à leur financement et leur durabilité dans un contexte de déficit public croissant et de problèmes de financement de l’État.

Des sources ministérielles ont affirmé que le financement des augmentations salariales, estimées à 30 millions de dollars par mois, est sécurisé. Cependant, le mécanisme de financement, basé sur la conversion de la livre libanaise en dollars à un taux de change spécifique et le paiement des augmentations à partir des revenus et des taxes perçus par l’État, soulève des interrogations, même si le président du comité parlementaire des finances et du budget Ibrahim Kanaan semble être rassurant à ce sujet, indiquant déjà provisionné cette hausse.

Les économistes s’inquiètent de la durabilité de cette stratégie, étant donné l’instabilité des revenus de l’État et le risque d’aggraver l’inflation ou encore des méthodes utilisées comme possiblement une augmentation des taxes perçues qui pourraient encore nuire au peu de croissance économique.

Quant aux milieux économiques et financiers, ils soulignent que cette décision reste temporaire mécontentant les syndicats qui souhaite que cette hausse puisse être permanente.

Face à ces mesures temporaires, les organismes économiques du Liban ont exprimé leur inquiétude, demandant au gouvernement de clarifier le coût total de ces compensations. Ils s’interrogent notamment sur la capacité du budget alloué pour 2024 à couvrir ces dépenses supplémentaires. La question du financement de la différence, en l’absence de sources de financement internes et externes, reste préoccupante.

FocusLiban: Evolution du Taux d’Inflation au Liban (2018-2023) 2018: L’année 2018 a connu une relative stabilité avec un taux d’inflation annuel moyen de 4,5% .

. Le taux de change de la livre libanaise face au dollar américain était stable autour de 1500 LL/USD au marché noir. 2019: Début des manifestations économiques et sociales en octobre, provoquant une dépréciation de la livre libanaise et une flambée des prix.

Taux d’inflation annuel moyen de 85,5% .

. Le taux de change atteint 2500 LL/USD au marché noir. 2020: Explosion du port de Beyrouth en août aggrave la crise économique et financière.

Taux d’inflation annuel moyen de 154,8% .

. La livre libanaise se déprécie rapidement, atteignant 8000 LL/USD au marché noir. 2021: Hausse continue des prix, avec un taux d’inflation annuel moyen de 171,2% .

. Le taux de change atteint 20000 LL/USD au marché noir. 2022: Pénurie de produits de base et flambée des prix alimentaires.

Taux d’inflation annuel moyen de 170% .

. La livre libanaise continue de se déprécier, atteignant 40000 LL/USD au marché noir. 2023: Légère décélération de l’inflation, avec un taux annuel moyen de 222,42% .

. Le taux de change se stabilise autour de 45000 LL/USD au marché noir. Comparaison avec le Dollar: Le taux de change de la livre libanaise face au dollar américain a connu une dépréciation importante de plus de 3000% entre 2018 et 2023. Cette dépréciation a contribué à l’augmentation des prix des produits importés, alimentant l’inflation.

Les défis à relever

Le gouvernement libanais est donc face à un dilemme complexe : comment financer durablement ces augmentations salariales sans aggraver le déficit public et l’inflation tout en favorisant la croissance économique? La dépendance aux revenus fluctuants et la pression sur la Banque du Liban pour soutenir ces mesures posent la question de la viabilité à long terme de cette approche. De plus, le recours aux réserves obligatoires pour financer l’économie comme cela fut le cas ces dernières années est une stratégie risquée qui pourrait compromettre la stabilité financière du pays.

Vers une solution durable ?

Pour sortir de cette impasse, le Liban a un besoin urgent de réformes structurelles profondes et de la mise en œuvre d’un plan de sauvetage financier international. Cela implique de s’attaquer aux racines de la crise économique, telles que la corruption, le manque de transparence, et l’inefficacité du secteur public. En parallèle, la restructuration de la dette publique et la réforme du secteur bancaire sont cruciales pour restaurer la confiance des investisseurs et des citoyens.