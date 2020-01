Premières audiences pour le nouveau ministre des AF étrangères, Nassif Hitti, qui a ainsi reçu le coordinateur spécial de l’ONU au Liban, Jan Kubis. Aussi, il s’est entretenu avec le Secrétaire d’état aux Affaires Etrangères britannique, Andrew Morrison qui l’a assuré du soutien de Londres face à la crise économique.

Selon Jan Kubis, les dossiers abordés concernaient notamment l’application de la résolution 1701 du conseil de sécurité de l’ONU ainsi que le prochain rapport concernant sa mise en oeuvre qui devrait être présenté en mars prochain par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Aussi, Jan Kubis a fait également allusion à “d’autres domaines et facettes du travail des Nations Unies dans le pays et la région, et de la manière dont nous pouvons soutenir le Liban et son peuple”.

Le coordinateur de l’ONU au Liban a indiqué avoir porté un message du secrétaire général de l’ONU, indiquant qu’il est “important d’écouter la voix du peuple et d’essayer de travailler sur répondre à leurs besoins fondamentaux, et aussi à quel point il est important de respecter les obligations fondamentales du Liban liées aux résolutions respectives du Conseil de sécurité, y compris en ce qui concerne la politique de dissociation et les questions connexes”.

La Grande Bretagne, prête à aider le Liban

Par ailleurs, le nouveau ministre des AF Libanais a eu un entretien téléphonique ce mardi avec le secrétaire d’état britannique aux affaires étrangères.

Ce dernier a félicité Nassif Hitti pour son accession comme ministre des AF et lui a souhaité de réussir face aux circonstances difficiles auxquelles le Liban fait face. Ainsi, la Grande Bretagne se déclare être prête à aider le Liban face à la crise économique.

Par ailleurs, les 2 hommes ont discuté de la situation au Moyen-Orient et de leur impact sur le Liban.