Pour rappel, la loi 174, qui interdit toute consommation de tabac dans les lieux publics fermés, y compris les endroits commercialisant les fameux narguilé. Adoptée en 2011, elle s’est alors heurtée à l’opposition d’une grande partie des restaurateurs au Liban qui estimaient que 2 600 emplois seraient ainsi perdus.

En 2015, le Ministre de l’Intérieur Nouhad Machnouk s’était ainsi prononcé pour une tolérance des forces de sécurité.

Cependant, le tabagisme ravage la population libanaise. Plus de 30% des jeunes de 12 à 15 ans ont déjà indiqué avoir consommé du tabac.

Plus grave encore, 42.9% des hommes et 27.5% des femmes en consommeraient régulièrement, sans évoquer le tabagisme passif, soit les plus importants taux de la région. Toujours au niveau consommation, en moyenne, un adulte libanais fumerait 12,4 paquets par mois.

Pour l’heure, aucune étude n’a été effectuée concernant le coût de la consommation du tabac sur la santé publique. Cependant, la consommation d’un narguilé équivaudrait à 100 paquets de cigarettes. Selon l’OMS, “Le fumeur de pipe à eau, et la personne exposée à la fumée passive provoquée par la pipe à eau, encourent les mêmes maladies pulmonaires, cardiovasculaires et cancers que le fumeur de cigarette”.

En 2019, le Ministre de la santé d’alors, Jamil Jabak avait tenté de réactiver cette loi.