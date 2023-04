Beaucoup moins connu que ses homologues de Beaufort, Saïda, Byblos ou encore de Tripoli, le château de Dobai ou Dubai ou même Douiyeh se présente aux visiteurs comme dans un écrin, en haut d’une colonie.

Situé au Sud du Liban sur la route qui menait autrefois de Damas à Tyr, dans la localité de Chaqra, ce château reste en effet inconnu en raison des turbulences régionales qui touchent régulièrement cette région et sera construit en plusieurs étapes, une étape médiévale HUGUES DE SAINT OMER, prince de Tiberias aux environs des 1104 après JC, donc durant les croisades et sera occupé selon certaines chroniques par la famille seigneuriale des Toron qui occupèrent alors son donjon central, puis mamelouks et enfin une restauration ottomane du XVIIème en raison des tensions locales entre occupants ottomans et les habitants.

Plan du château[12]

Pour s’y rendre