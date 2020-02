Le procureur financier, le juge Ali Ibrahim a mis en examen 18 changeurs de monnaie pour violation de la loi et “menace à la situation financière de l’état”.

Cette information intervient alors que 3 taux de parité entre livre libanaise et dollar ont actuellement cours au Liban, un taux officiel de 1 507.5 LL/USD avec des montants limités disponibles via les banques libanaises, un taux de 2 000 LL/USD instauré par le syndicat des agents de change et un taux officieux au marché noir, qui atteint 2 525 LL/USD en ce jour.

Ainsi, les autorités libanaises tentent de lutter contre le marché noir alors que des études économétriques indiquent que la parité réelle entre livre et dollar atteindrait 3 000 LL / USD.

Suite à une pénurie de dollars, les banques libanaises ont instauré officiellement un contrôle des capitaux, limitant les retraits de devises à 300 USD par semaine puis depuis peu à 300 USD toutes les 2 semaines. Ils interdisent également les transferts d’argent vers l’étranger.

