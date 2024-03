Dans un contexte politique libanais marqué par l’incertitude et la stagnation, les efforts internationaux pour faciliter l’élection d’un nouveau président de la République au Liban prennent une tournure de plus en plus active. Récemment, les ambassadeurs d’un groupe international et arabe composé de cinq nations ont repris leurs rencontres avec les figures politiques, religieuses, et les chefs de blocs parlementaires libanais, dans le but de dégager un consensus autour de l’élection présidentielle.

Ce premier tour de réunions, qui a duré deux jours consécutifs, vise à établir une feuille de route pour l’élection d’un nouveau président, basée sur le dialogue et des sessions électorales successives. Cependant, malgré ces efforts, peu de progrès sur le mérite présidentiel est attendu avant le début du prochain mois, témoignant de la complexité du paysage politique libanais.

Dans un développement surprenant, les Émirats Arabes Unis ont ouvert leurs portes au Hezbollah, signe d’une possible détente après des années de tensions liées notamment à la crise au Yémen. Cette ouverture, symbolisée par la visite de Hajj Fiq Safa, un haut responsable du Hezbollah, à Abu Dhabi, pourrait avoir des implications significatives sur l’avenir des relations entre le Hezbollah et les pays du Golfe, et par extension sur le processus électoral libanais.

Les ambassadeurs du groupe de cinq, incluant des représentants de l’Arabie Saoudite, de la France, du Qatar, de l’Égypte, et des États-Unis, semblent avoir élaboré une trajectoire claire pour l’élection présidentielle, approuvée lors d’une réunion avec le président de la Chambre des représentants, Nabih Berri. Cependant, cette approche s’est heurtée à l’intransigeance de l’équipe d’opposition chrétienne, révélant les divisions profondes au sein du paysage politique libanais.

Alors que les ambassadeurs poursuivent leurs efforts, rencontrant divers leaders politiques et religieux pour promouvoir leur plan d’action, le Premier ministre libanais Najib Mikati souligne l’urgence de compléter les institutions constitutionnelles et d’élire un président de la République. Cette nécessité est d’autant plus pressante dans le contexte des multiples crises que traverse le Liban, de l’économie en déroute à la sécurité précaire, sans oublier les implications régionales de la guerre à Gaza.

Les discussions autour de l’élection présidentielle reflètent les complexités du système politique libanais, où les enjeux locaux et internationaux se croisent et s’entremêlent. La recherche d’un consensus reste entravée par les divisions sectaires et politiques, rendant l’élection d’un nouveau président une tâche ardue. Toutefois, les efforts internationaux, bien que confrontés à des obstacles, témoignent d’un engagement continu à soutenir le Liban dans sa quête de stabilité politique, surtout en ces circonstances de crises multiples actuelles.