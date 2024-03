Dans un contexte de crise politique prolongée, le “Document Chrétien” émerge comme un développement dans le paysage politique libanais, reflétant les efforts de la communauté chrétienne pour formuler une réponse unifiée et stratégique aux enjeux nationaux actuels. Sous l’égide de Bkerki, l’édifice patriarcal dirigé par le patriarche Mar Bishara Boutros Al-Rai, ce document est le fruit de réunions discrètes et stratégiques impliquant des représentants clés de la scène politique chrétienne, dont le “Mouvement patriotique libre”, les “Forces libanaises”, et le “Mouvement de renouvellement”, parmi d’autres.

L’objectif principal du “Document Chrétien” est de présenter une position collective sur la crise présidentielle qui sévit au Liban, une question qui est au cœur des préoccupations souveraines, nationales et politiques du pays. Il est prévu que le document appelle à la tenue d’une session ouverte pour l’élection du président de la République, en conformité avec la Constitution libanaise et en rejetant toute exigence préalable, comme la nécessité d’un dialogue avant le vote. Cette approche met en lumière une volonté de s’affranchir des pratiques coutumières qui ont souvent entravé le processus électoral dans le passé.

La réunion qui se tiendra cet après-midi dans l’édifice patriarcal et qui verra la participation de divers partis et courants politiques chrétiens est cruciale. Elle vise à discuter et à finaliser une ébauche du document qui exprimera une vision unifiée sur les enjeux majeurs qui façonnent l’avenir du Liban. L’inclusion tardive du “Mouvement Marda” dans les discussions, après une invitation à participer, souligne la tentative d’élargir le consensus au sein de la communauté chrétienne.

Ce rassemblement, orchestré par le patriarche Al-Rai, illustre le rôle de médiateur que l’Église cherche à jouer dans le paysage politique libanais, en quête de solutions pacifiques et constructives à la crise en cours. Le “Document Chrétien” est vu comme une tentative de consolider la position des chrétiens sur des questions critiques, tout en encourageant un dialogue inclusif et respectueux des procédures constitutionnelles.

L’initiative de Bkerki revêt une importance particulière dans le contexte libanais, où la religion et la politique sont étroitement entrelacées, et où les dirigeants religieux jouent souvent un rôle de premier plan dans la médiation des crises. En se concentrant sur la crise présidentielle, le document cherche à redéfinir le processus électoral, en insistant sur l’adhésion aux principes constitutionnels et en rejetant les interventions extérieures ou les conditions préalables qui pourraient compromettre la souveraineté du processus.