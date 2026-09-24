Liban-Syrie : derrière la promesse d’intégration, une bataille très concrète pour les marchés, les capitaux et les infrastructures

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Le chiffre résume à lui seul la distance entre le discours et la réalité : quarante-deux accords et protocoles entre le Liban et la Syrie restent à réexaminer alors que les deux pays parlent déjà d’une nouvelle ère économique. Les camions rencontrent encore des obstacles. Les règles douanières restent contestées. La circulation des hommes d’affaires et des experts doit être facilitée. Le financement bancaire est insuffisant. Damas protège son industrie tout en demandant aux entrepreneurs libanais d’investir dans sa reconstruction. Et le Liban, lui-même à court de capitaux après des années de crise financière et de guerre, doit déterminer ce qu’il gagnerait réellement à envoyer son argent, ses entreprises et ses compétences de l’autre côté de la frontière.

C’est là que se situe le véritable enjeu du Forum libano-syrien pour l’investissement. La présence à Beyrouth de six ministres syriens et de responsables de l’investissement, de l’aviation, du pétrole et du fonds souverain a donné à l’événement une dimension exceptionnelle. Mais derrière les formules sur la complémentarité apparaît une négociation beaucoup plus dure. Chacun veut utiliser les atouts de l’autre sans sacrifier ses propres intérêts.

La Syrie cherche des capitaux, des services, des compétences, des ports et une ouverture vers la Méditerranée. Le Liban cherche un accès terrestre plus fluide vers les marchés arabes, des débouchés pour ses entreprises et une place dans le chantier syrien. Ces deux ambitions peuvent se compléter. Elles peuvent aussi entrer directement en concurrence.

Quarante-deux accords, mais toujours des camions bloqués par les règles

Le premier paradoxe est juridique.

Les deux pays ne partent pas de zéro. Ils disposent déjà de 42 accords et protocoles qui encadrent différents aspects de leurs relations. Pourtant, ces textes ne constituent pas aujourd’hui un ensemble suffisamment opérationnel pour faire fonctionner sans friction les échanges.

Le travail prévu consiste donc à reprendre ces 42 accords un par un.

Des commissions communes doivent déterminer lesquels peuvent être conservés, lesquels nécessitent une modification et lesquels ne correspondent plus à la nouvelle situation politique et économique.

L’enjeu n’est pas théorique.

Le succès du rapprochement dépendra de questions extrêmement concrètes : combien de temps un camion attend-il à la frontière ? Quel droit paie-t-il ? Faut-il une autorisation préalable ? Une marchandise libanaise bénéficie-t-elle réellement du même traitement qu’une marchandise syrienne ? Un cadre ou un technicien libanais peut-il se rendre facilement sur un chantier en Syrie ?

Tant que ces questions ne sont pas réglées, les 42 accords restent davantage un héritage juridique qu’un marché intégré.

Les représentants économiques libanais demandent notamment la suppression du mécanisme d’autorisation préalable, une meilleure égalité de traitement des marchandises et des conditions plus favorables aux transporteurs.

Le transport routier constitue ici un indicateur presque parfait.

Le Liban dépend de la Syrie pour son accès terrestre aux marchés arabes. Une hausse des frais de transit ou un ralentissement aux postes-frontières se répercute directement sur le coût d’une marchandise libanaise vendue en Jordanie ou dans le Golfe.

Pour une entreprise exportatrice, quelques heures supplémentaires à la frontière et quelques centaines de dollars de frais peuvent compter davantage qu’un grand discours sur l’intégration économique.

Damas veut les capitaux libanais mais ne promet pas un marché sans protection

La deuxième contradiction est encore plus nette.

La Syrie demande au secteur privé libanais de participer à son redémarrage. Les secteurs présentés comme ouverts aux investissements sont nombreux : industrie, agriculture, tourisme, transports, santé, éducation, énergie et infrastructures.

Mais Damas n’entend pas pour autant abandonner les mécanismes destinés à protéger sa propre production.

Lorsque les droits et restrictions imposés aux produits libanais ont été évoqués, la réponse syrienne a consisté à rappeler qu’ils ne visaient pas spécifiquement le Liban. Ils s’inscrivent dans une politique générale de protection de l’industrie syrienne.

L’argument est cohérent du point de vue syrien.

Il expose cependant la limite du mot « complémentarité ».

Lorsqu’il s’agit d’attirer de l’argent, des compétences et des entreprises, le Liban est présenté comme le partenaire naturel. Lorsqu’il s’agit de protéger les producteurs syriens contre la concurrence, la proximité libanaise ne donne pas nécessairement droit à un traitement privilégié.

La Syrie veut donc attirer le capital sans renoncer à reconstruire sa propre base productive.

Le Liban doit faire exactement le raisonnement inverse : profiter de l’ouverture syrienne sans fragiliser davantage ses propres entreprises.

C’est à cet endroit précis que les intérêts des deux économies cessent d’être automatiquement complémentaires.

Le capital libanais n’a plus le luxe de partir à l’aventure

La question est d’autant plus importante que le Liban de 2026 n’est plus celui qui pouvait considérer la Syrie comme une extension naturelle de son marché.

Des années de crise bancaire et financière ont profondément modifié le comportement des investisseurs.

Les capitaux disponibles sont devenus plus rares. La récupération de l’argent investi et la sécurité juridique comptent désormais autant que le rendement espéré.

À cela s’ajoute la reconstruction du Liban lui-même.

Le pays doit financer ses infrastructures, ses entreprises et les zones touchées par la guerre. Il doit rétablir des services publics et attirer des investissements étrangers.

Dans ces conditions, demander à un entrepreneur libanais d’engager son capital en Syrie pose une question très simple : pourquoi là-bas plutôt qu’ici ?

Dire que la Syrie a besoin d’électricité, d’hôpitaux, d’usines, d’hôtels, de routes ou de services ne constitue pas une réponse suffisante.

Un pays sortant d’une guerre offre presque par définition d’immenses besoins. Mais un besoin n’est pas automatiquement un investissement.

Pour qu’il le devienne, il faut un contrat exécutable, un financement, des garanties, une possibilité de rapatrier les bénéfices, une réglementation stable et un mécanisme crédible de règlement des litiges.

Or une partie de cette architecture reste encore en construction.

Amer Bisat a révélé involontairement le problème central

L’une des interventions les plus révélatrices du forum est venue du ministre libanais de l’Économie Amer Bisat.

Il a défini le rôle des gouvernements de manière classique : ouvrir la voie à l’activité économique, éliminer les obstacles et fournir un cadre juridique clair et stable. Mais il a ensuite invité les investisseurs à examiner les possibilités, rechercher les projets et signaler aux deux gouvernements les obstacles, les garanties et les procédures dont ils auraient besoin afin que les pouvoirs publics puissent les traiter.

La logique est pragmatique. Elle montre également que le terrain n’est pas encore totalement préparé.

L’investisseur est presque invité à emprunter la route, à identifier lui-même les obstacles, puis à demander aux États de les supprimer.

Pour un entrepreneur disposant d’un capital abondant et capable d’assumer le risque, cette démarche peut être acceptable.

Pour un investisseur libanais sorti d’une crise bancaire majeure, elle l’est beaucoup moins.

Il voudra probablement connaître les garanties avant d’engager son argent, et non après avoir découvert les problèmes.

Cette inversion de l’ordre des étapes constitue l’une des faiblesses les plus concrètes de l’offre actuelle.

Le secteur bancaire manque précisément au moment où l’on veut relancer l’investissement

La question du financement est incontournable.

Les deux économies sortent de crises profondes de leurs systèmes financiers. Or il est difficile de parler d’investissements bilatéraux importants sans banques capables de financer les opérations.

Le ministre syrien de l’Économie Mohammad Nidal al-Chaar a lui-même reconnu que la géographie ne produit pas automatiquement une intégration économique.

Il faut des institutions fiables, des règles claires, des frontières efficaces et un système bancaire capable d’accompagner les échanges.

Ce constat est particulièrement lourd de sens.

Le Liban possède historiquement une expertise financière et commerciale qui pourrait lui donner un rôle dans la reconstruction syrienne. Mais son propre système bancaire reste profondément affecté par la crise.

La Syrie, de son côté, travaille encore à la réforme de son secteur financier.

Les deux pays veulent donc lancer une nouvelle vague d’investissements alors que l’instrument traditionnel permettant de transformer une opportunité en financement reste fragilisé des deux côtés de la frontière.

Cela explique pourquoi le secteur privé peut montrer beaucoup d’intérêt sans nécessairement signer immédiatement de gros chèques.

Le rail Tripoli-Syrie donne enfin un exemple où les intérêts peuvent réellement converger

Tous les projets ne présentent toutefois pas la même ambiguïté.

Le projet ferroviaire reliant le port de Tripoli au réseau syrien offre un exemple beaucoup plus concret de bénéfice potentiel pour les deux parties.

Le tracé étudié représenterait environ 35 kilomètres au Liban et cinq kilomètres en Syrie.

Une délégation conjointe a déjà examiné le parcours. Les premières constatations indiqueraient qu’il est techniquement praticable et qu’aucun obstacle majeur n’a été identifié à ce stade.

Une société de conseil libanaise doit encore déterminer le coût et la durée des travaux.

Le ministre syrien des Transports Yaarob Badr a replacé ce projet dans une ambition plus vaste : construire des corridors logistiques reliant le Golfe à la Méditerranée.

C’est ici que la notion de complémentarité prend un sens économique précis.

La Syrie obtient un accès ferroviaire au port de Tripoli.

Tripoli obtient un arrière-pays commercial syrien et, potentiellement, une fonction dans les flux régionaux allant plus loin vers l’Irak ou le Golfe.

Le Liban ne se contente donc pas d’envoyer du capital en Syrie. Une infrastructure située sur son territoire gagne en activité.

C’est exactement le type de projet où les bénéfices peuvent être répartis des deux côtés.

René Moawad complète un possible pôle logistique dans le Nord

L’intérêt exprimé autour de l’aéroport René Moawad doit être lu dans la même logique.

Pris isolément, l’aéroport peut apparaître comme un dossier ancien régulièrement remis sur la table.

Associé au port de Tripoli, au projet ferroviaire et au réseau routier syrien, il prend une autre dimension.

Le Nord pourrait théoriquement devenir une plateforme combinant transport maritime, terrestre, ferroviaire et aérien.

Pour la Syrie, cela multiplierait les accès à la Méditerranée.

Pour le Liban, cela pourrait déplacer une partie de l’activité économique vers Tripoli et le Nord, à condition que les investissements nécessaires soient effectivement réalisés.

Mais là encore, le forum n’a pas apporté de financement définitif.

Il a fait apparaître une architecture possible.

Entre une architecture et un chantier, il reste les études, le financement, les contrats et les décisions politiques.

Pétrole irakien et gaz jordanien : le Liban peut gagner en devenant un corridor

Le même raisonnement s’applique à l’énergie.

Les discussions concernent le pétrole irakien, les oléoducs, le gaz jordanien et les interconnexions électriques.

Le projet gazier prévoit un transit depuis la Jordanie à travers la Syrie vers le Liban. Les discussions seraient avancées, mais les équipes techniques doivent encore déterminer les équipements nécessaires et traiter les obstacles existants.

Les lignes électriques reliant les deux pays doivent également être évaluées et remises en état avant d’envisager une fourniture d’électricité.

La Syrie souhaite en parallèle pouvoir examiner l’utilisation de certaines infrastructures pétrolières libanaises.

Cette fois encore, le bénéfice potentiel du Liban dépend de sa place dans la chaîne.

S’il devient seulement le client final d’une énergie transitant par la Syrie, la relation reste relativement classique.

S’il devient un nœud logistique utilisant ses ports, ses installations de stockage et ses infrastructures pour des flux régionaux, la valeur économique change complètement.

C’est là que devrait se concentrer la négociation libanaise.

La question n’est pas seulement de savoir ce que le Liban peut investir en Syrie. Elle est de déterminer quelles activités syriennes peuvent créer du trafic, des revenus et des emplois au Liban.

La reconstruction syrienne peut aussi aspirer les compétences dont le Liban a besoin

Un autre risque reste peu discuté : celui de la concurrence pour les ressources humaines.

La Syrie aura besoin d’ingénieurs, de médecins, de spécialistes de la finance, de professionnels du tourisme, d’entrepreneurs et de techniciens.

Le Liban dispose précisément de ces compétences.

Mais il en a lui aussi besoin pour sa reconstruction.

Une ouverture massive du marché syrien peut donc produire deux effets opposés.

Elle peut offrir des contrats à des entreprises libanaises et créer des revenus.

Elle peut également attirer vers la Syrie une partie des compétences et des capitaux dont le Liban a besoin sur son propre territoire.

La différence dépendra du modèle choisi.

Si une entreprise libanaise obtient un contrat en Syrie, emploie des équipes au Liban, utilise les ports libanais et rapatrie ses bénéfices, l’économie libanaise peut en tirer profit.

Si les capitaux partent, les professionnels s’installent en Syrie et l’activité est entièrement réalisée sur place, le bénéfice national devient beaucoup plus limité.

Le forum a beaucoup parlé des opportunités. Il a beaucoup moins précisé le mécanisme permettant de garantir ces retombées.

Le véritable test ne sera donc pas le nombre d’investisseurs présents

Le forum a démontré un intérêt réel du secteur privé. Il a également permis de mettre autour d’une même table des responsables qui n’avaient plus travaillé ensemble dans ce cadre depuis longtemps.

Mais les indicateurs permettant de juger son succès sont déjà identifiables.

Le premier sera le sort des 42 accords et protocoles. S’ils restent en révision pendant des mois, la nouvelle relation restera largement déclarative.

Le deuxième sera le temps de passage aux frontières.

Le troisième sera le coût du transit des camions.

Le quatrième sera la capacité des entrepreneurs et experts à circuler entre les deux pays.

Le cinquième sera la clarification des règles douanières.

Le sixième sera le financement.

Le septième sera le passage d’un projet emblématique, comme le rail entre Tripoli et le réseau syrien, de l’étude technique à une décision financée.

Ces critères sont beaucoup plus utiles que le nombre de discours prononcés à Beyrouth.

La question que le forum n’a pas tranchée : que gagne l’économie libanaise après le bénéfice de l’investisseur ?

C’est finalement le point central.

Un entrepreneur libanais peut parfaitement gagner de l’argent en Syrie. Cela ne signifie pas automatiquement que le Liban gagne avec lui.

Le véritable enjeu est de transformer les investissements individuels en flux économiques profitant également au pays : utilisation des ports, contrats de sous-traitance, services financiers, emplois, exportations, transport, ingénierie et rapatriement des bénéfices.

Sans cette architecture, la reconstruction syrienne peut devenir une formidable occasion pour certains entrepreneurs libanais tout en produisant peu d’effets sur l’économie nationale.

Avec elle, le calcul change.

Le port de Tripoli peut gagner du trafic. Le rail peut créer un corridor. René Moawad peut acquérir une fonction économique. Les transporteurs peuvent retrouver les marchés arabes. Les entreprises de services peuvent vendre leur expertise. Les installations énergétiques libanaises peuvent être intégrées à des réseaux régionaux.

C’est précisément pourquoi la relation économique avec la Syrie ne peut être pensée comme un acte de solidarité avec un voisin en reconstruction.

Chaque État a ses propres intérêts.

Damas veut attirer le capital tout en protégeant son industrie. Beyrouth doit obtenir l’accès au marché syrien tout en protégeant ses entreprises et en exigeant que les grands corridors passent aussi par ses infrastructures.

La géographie rapproche les deux économies. Elle ne garantit pas l’équilibre de leur relation.

Le véritable partenariat commencera lorsque les quarante-deux accords deviendront des règles applicables, que les camions traverseront la frontière selon des procédures prévisibles, que les banques pourront financer les opérations et que le premier grand projet commun produira des revenus mesurables des deux côtés de la frontière. Jusque-là, les opportunités sont réelles, mais l’intégration reste surtout une promesse.

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