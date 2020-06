Connu depuis l’Antiquité pour ses différentes vertus, le savon d’Alep est composé de 4 ingrédients essentiels, à savoir de l’huile d’olive de bonne qualité, généralement de l’huile de baie de laurier, de la soude naturelle et de l’eau. On peut également y incorporer différents parfums, par exemple de l’ambre ou encore l’eau de rose Il est conseillé aux personnes à la peau fragile.

Voir notre documentaire au sujet du Musée du Savon de Saïda

Outre Alep en Syrie, plusieurs villes étaient connues au Liban pour fabriquer également ce savon devenu véritable industrie à une certaine époque. Ainsi, outre le Musée du Savon de Saïda qu’on peut visiter, il existe également le Khan al Saboun de Tripoli au Nord Liban qui perpétue sur place ce procédé artisanal.



La soude caustique, introduite au Liban avant la 1ère guere mondiale, elle replace petit à petit la soude d’origine végétale.

L`huile d’olive. Crédit photo: François el Bacha, tous droits réservés.

Salsola Kali, Originaire de la steppe Syro-Jordanienne, cette plante est réduite en cendre.

L’huile de laurier. Cette huile ajoutée au savon a des vertues antiseptiques, hydratantes et anallergiques.

Attention quant au dosage de la soude qui ne doit pas dépasser 0,5%. La soude peut en effet bruler la peau si mal dosée.

Le pourcentage d’huile de baie de laurier sera, quant à lui, déterminé par le type de savon que vous souhaitez:

Pour une peau sèche ou sensible, 5 à 15 % d’huile est recommandée. Les peaux mixtes un pourcentage compris entre 15 et 20 % est conseillé. Les peaux grasses et sujettes à l’acné privilégieront un pourcentage de 25 à 40 %.

Le reste sera constitué principalement d’huile d’olive (pur pression à froid, c’est encore meilleur) et d’un peu d’eau.

La première étape consistera à mélanger l'huile d'olive à l'eau et à la soude.

Dans une deuxième étape, portez le tout progressivement à ébullition plusieurs jours. Traditionnellement, cela s'effectue dans de grande cuves (voir photo) Ce processus s'appelle la saponification. Le mélange sera alors un savon liquide, crémeux et homogène avec une couleur plus ou moins verte. C'est alors que débute la 3ème étape, l'incorporation de l'huile de baie de laurier et de différents parfums. Nouvelle étape, le savon qui se trouve dans un état liquide est étalé et se durcit petit à petit. À cette étape, un tampon d'origine peut lui être apposé. Il sera ensuite façonné ou découpé en bloc cubique. Enfin, dernière étape, les savons seront affinés dans étant disposés comme des cheminées. Il s'agira de bien faire circuler l'air autour de chaque bloc. Cette période d'affinage peut durer entre 6 mois à 3 ans. Généralement, on ne se contente que que 9 mois.

Voir d’autres photos

Crédit photo: François el Bacha, tous droits réservés. Visitez mon blog http://larabio.com et la note liée à cette photo: http://www.larabio.com/2014/11/10/musee-du-savon-saida-au-liban/

