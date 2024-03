Dans un contexte où le monde a les yeux rivés sur le Liban, la Coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Mme Yoana Frontska, et le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, ont pris la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Leur intervention portait sur la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, une session qui s’est déroulée à huis clos, mettant en lumière les dernières évolutions du dossier libanais tel que rapporté par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Mme Frontska a exprimé une profonde inquiétude quant à l’escalade des tensions et des échanges de feux de part et d’autre de la Ligne bleue, soulignant les violations répétées de la résolution 1701. Ces actions ne font qu’augmenter le risque d’erreur de calcul et exacerbent la détérioration déjà critique de la situation. Elle a insisté sur l’importance de revenir à la cessation des hostilités et a rappelé que l’espace pour la diplomatie et une solution préventive à un conflit plus large existait toujours. Soulignant l’urgence d’un processus politique, elle a mis en avant la nécessité de s’attaquer aux causes profondes du conflit pour assurer une stabilité à long terme.

Un point saillant de son intervention fut l’appel à un soutien international renforcé en faveur de l’armée libanaise, cruciale pour la pleine mise en œuvre de la résolution 1701. Elle a également abordé la vacance présidentielle au Liban, la présentant comme un obstacle majeur au bon fonctionnement des institutions étatiques dans le contexte de la crise actuelle.

Le général Aroldo Lazaro, chef de la mission de la FINUL, a quant à lui souligné les défis rencontrés dans l’application de la résolution 1701, tout en réaffirmant son importance et sa nécessité. Il a fait l’éloge des soldats de la paix, qui malgré un quotidien marqué par les tensions, ont maintenu une présence opérationnelle et visuelle élevée, contribuant à une certaine stabilité dans le sud du Liban.

Les confrontations sur le front sud, notamment les récentes actions militaires israéliennes et les réponses de la “Résistance islamique”, témoignent de l’intensité du conflit. Les bombardements et les frappes aériennes se sont multipliés, touchant directement des zones civiles et militaires, et alimentant un cycle de violence et de représailles.