l’Union européenne déplore le report des élections législatives; Les libanais méritent mieux

Publicité

Le représentant de l’Union Européenne au Liban, Ralph Tarraf, a déploré via Twitter le report d’un an des élections législatives initialement prévues en mai, par le parlement.

Ce report, officiellement en raison d’un défaut de financement, intervient officieusement en raison de la crainte des partis politiques dits traditionnels qui pourraient voir leurs influences locales être mises en péril, 4 ans presque depuis le début de la crise économique et en l’absence de tout progrès majeur.

Publicité Postponing municipal elections again deprives LB citizens of having their voices heard and holding officials to account. In addition to eroding LB’s democratic values and traditions, this decision risks accelerating the decay of LB state institutions. The LB people deserve better — Ralph Tarraf (@EUAmbLebanon) April 19, 2023

Le report des élections municipales prive à nouveau les citoyens libanais de faire entendre leur voix et de demander des comptes aux responsables. En plus d’éroder les valeurs démocratiques et les traditions du Liban, cette décision risque d’accélérer le déclin des institutions de l’État. Les gens du Liban méritent mieux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.