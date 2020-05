Une manifestation est en cours ce samedi soir devant le Sérail de Tripoli au Nord du Liban. Les manifestants présentes demandent la libération des personnes arrêtées depuis le début de la semaine dans les incidents qui les ont opposés aux forces de sécurité et l’armée libanaises.

Pour rappel, ces incidents avaient fait 1 mort, côté manifestants qui ont utilisé des cocktails molotov et des feux d’artifice, et plus de 100 blessés côtés forces de sécurité et armée libanaise qui ont répliqué avec des tirs de balles caoutchoutées et de gaz lacrymogènes. Des établissements bancaires et des véhicules militaires et des FSI avaient été incendiés.

Les manifestants protestaient contre la dégradation des conditions sociales et économiques et la détérioration de la parité entre livre libanaise et dollar.