La décision américaine et européenne de suspendre le financement a été reçue avec consternation et colère par les communautés palestiniennes, notamment dans la région de Tyr, au Liban, où des manifestations ont été organisées par les comités populaires palestiniens dans les camps de réfugiés de Rashidieh, Bourj el-Shemali, et El Buss. Ces manifestations visaient à dénoncer non seulement la suspension du financement mais aussi l’agression israélienne et ce qu’ils appellent une guerre d’extermination contre le peuple palestinien.

Les manifestants ont exprimé leur rejet de ce qu’ils perçoivent comme une conspiration israélo-américaine visant l’UNRWA, témoin de la Nakba, la catastrophe qu’a subie le peuple palestinien en 1948. Ils ont appelé la communauté internationale à rendre compte à Israël de ses crimes et massacres plutôt qu’à pénaliser l’UNRWA. Les orateurs ont souligné que la décision de Washington et des capitales européennes constituait une agression supplémentaire contre le peuple palestinien, tentant d’effacer ses droits légitimes, dont celui à l’autodétermination et au retour des réfugiés.

Face à cette crise, les leaders palestiniens présents ont affirmé la capacité de leur peuple à résister et à surmonter les complots visant à liquider leur cause nationale, rappelant l’échec de la “Deal of the Century” proposée par l’administration Trump. Ils ont exhorté la communauté internationale à mettre fin à ce qu’ils qualifient de farce israélo-américaine et à prendre des mesures immédiates pour combler le déficit financier créé par la suspension du financement, tout en demandant des comptes à Israël pour ses attaques contre les installations de l’UNRWA.

Les craintes de voir l’UNRWA cesser son assistance aux réfugiés palestiniens présents au Liban

L’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) se trouve aujourd’hui dans une situation financière précaire après l’annonce par plusieurs pays, notamment les États-Unis et des nations européennes, de la suspension de leur participation au financement de l’organisation. Cet article explore les implications de ces décisions et les réactions qu’elles ont suscitées, en particulier au sein des communautés palestiniennes.

Créée en 1949 par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’UNRWA a pour mandat de fournir assistance et protection aux réfugiés palestiniens dans sa zone d’opérations qui inclut la Jordanie, le Liban, la Syrie, la bande de Gaza, et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Ses services couvrent l’éducation, les soins de santé, le secours social, les infrastructures et le microfinancement. En plus de ces services, l’UNRWA joue un rôle crucial dans la stabilisation de la région en offrant des perspectives d’avenir aux générations de réfugiés palestiniens.

La crise de financement de l’UNRWA met en lumière non seulement les défis auxquels sont confrontés les réfugiés palestiniens mais aussi les tensions géopolitiques dans la région. La suspension du financement menace de priver des millions de réfugiés palestiniens de services essentiels, aggravant ainsi leur situation déjà précaire. Cette situation soulève des questions sur l’avenir de l’assistance internationale aux réfugiés et sur la responsabilité de la communauté internationale dans la protection des droits des peuples en situation de conflit.