Le président du parlement Nabih Berri s’est déclaré favorable au démantèlement du système de corruption au Liban, notant que certains “exploitent la question de la corruption” afin de “cibler la résistance” et les “valeurs” du Hezbollah et du Mouvement Amal.

Il a ainsi indiqué s’exprimer au nom du mouvement Amal et du Hezbollah, appelant le système judiciaire à attaquer la corruption qui gangrène les administrations libanaises et indiquant que les 2 mouvements ne fourniront aucune protection politique. Il a cependant regretté que certains partis tentent de recourir à la haine sectaire notamment lors des évènements qui ont suivi le 17 octobre et suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020.

Pour rappel, Nabih Berri s’en était alors vivement pris au juge Tarek Bitar, en charge de l’enquête concernant l’explosion du port de Beyrouth après que celui-ci ait mis en examen et inculpé pour homicide 2 de ses proches dont l’ancien ministre des finances Ali Hassan Khalil et des travaux publics Ghazi Zoaiter.