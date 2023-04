Publicité

La Banque du Liban indique que 72 millions de dollars ont été échangés au taux de change de 87 000 LL/USD, contre 88 000 LL/USD hier. Parallèlement le taux de change au marché noir se maintient sous les 100 000 LL/USD avec un taux à l’achat de 97 000 LL/USD et à la vente de 97 500 LL/USD.

Publicité

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.