Dans les zones urbaines et celles situées à moins de 700 mètres, le cout par kilowatt heure passe à 36 371 LL contre 27 677 LL au mois de février. S’ajouteront ensuite 365 000 LL pour 5 ampères et 565 000 LL pour 10 ampère puis 200 000 LL pour chaque tranche de 5 ampères supplémentaires, des prix également en hausse.

Dans les zones isolées et celles situées à plus de 700 mètres, le cout par kilowatt heure passe à 40 008 LL contre 30 445 LL pour le mois de février. S’ajouteront ensuite 365 000 LL pour 5 ampères et 565 000 LL pour 10 ampère puis 200 000 LL pour chaque tranche de 5 ampères supplémentaires.