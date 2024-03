Jan Aboud, chef du Syndicat des propriétaires des bureaux de tourisme et de voyage, a exprimé un optimisme prudent dans un communiqué récent. Il mentionne que les réservations des expatriés libanais pour la période des vacances sont prometteuses, avec une arrivée attendue de toutes les régions du monde, notamment du Golfe, de l’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’ailleurs. Cela témoigne de la résilience de la diaspora libanaise et de son importance pour le secteur touristique national.

En ce qui concerne le tourisme entrant de non-Libanais, les visiteurs sont principalement issus de pays arabes tels que la Jordanie, l’Irak et l’Égypte. Aboud note que le tourisme européen, en particulier, a été inexistant depuis le 7 octobre 2023, une date marquant probablement un événement significatif qui a influencé les décisions de voyage.

L’impact du COVID-19 sur le secteur du tourisme libanais reflète une tendance mondiale où les restrictions de voyage et les mesures de confinement ont conduit à une chute drastique des activités touristiques. Les conflits régionaux ont en outre exacerbé ce phénomène, créant une situation où même la levée des restrictions liées au COVID-19 ne garantit pas un retour immédiat à la normale.

Aboud souligne que, si un cessez-le-feu durable est instauré à Gaza, le secteur touristique pourrait mettre environ un mois à enregistrer une amélioration significative. Il espère que le mouvement touristique sera meilleur que celui de l’été précédent, à condition que la paix soit maintenue.

Le retour à la stabilité est crucial pour le redressement du tourisme libanais. Avant la pandémie, le tourisme représentait un segment significatif de l’économie libanaise, avec des pics saisonniers en été et pendant les fêtes de fin d’année, où le Liban se positionnait comme une destination prisée pour sa richesse culturelle, historique et sa vie nocturne. Cependant, les analystes soulignaient que les chiffres publics étaient en trompe-oeil, représentant avant tout l’entrée de binationaux rendant visite à leurs familles et non de touristes découvrant le Liban.

La synergie entre le tourisme et d’autres secteurs économiques au Liban est évidente, avec un impact direct et indirect sur des industries telles que l’hôtellerie, la restauration, le transport, et les services. La reprise du tourisme pourrait donc servir de catalyseur pour une reprise économique plus large.

FocusLiban: le tourisme au Liban, Chiffres et statistiques clés

Contribution au PIB:

Avant la crise de 2019, le tourisme représentait environ 20% du PIB du Liban et employait environ 250 000 personnes.

En 2020, en raison de la crise et de la pandémie de COVID-19, la contribution du tourisme au PIB a chuté à 2,6%.

Le secteur est en voie de reprise, mais il reste encore loin de son niveau d’avant la crise.

Arrivée de touristes:

En 2010, le Liban a accueilli 2,2 millions de touristes.

En 2019, le nombre de touristes a atteint un pic de 2,4 millions.

En 2020, le nombre de touristes a chuté à 380 000.

En 2022, le nombre de touristes a atteint 1,4 million.

Principaux pays d’origine des touristes:

Pays arabes: 60%

Europe: 25%

Amérique du Nord: 10%

Principales destinations touristiques: