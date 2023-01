Suite à la publication d’information faisant état d’une volonté de vouloir réduire de 20% la quantité de farine sur le marché, le ministère de l’économie dément toute décision en ce sens. Cette information intervient alors que les boulangers du Sud Liban indiquent ne disposer que de 2 semaines de stock de farine, faisant part d’une réduction des quantités de blé fournies aux minoteries.

Selon le ministère, “ce n’est pas un hasard si depuis un an et 4 mois, cette intimidation a circulé dans le but de créer une atmosphère de tension pour des objectifs bon marché et d’exploiter les conditions du pays et du peuple. Les expériences précédentes ont prouvé que la crise Par conséquent, le ministère continue de lutter contre la crise et la corruption. Grâce à une coopération continue avec toutes les agences concernées, le ministère a réussi à combattre tous les voleurs de blé et de farine, prouvant que le ministère et la sécurité les autorités sont fermes face à quiconque nuit aux moyens de subsistance du citoyen . »

Et elle a souligné que “Ainsi, le ministre de l’Economie et du Commerce, Amin Salam, a tenu sa promesse et restauré le blé et la farine, et remis de l’ordre dans le secteur avec de nouveaux mécanismes qui garantissent la disponibilité de la farine et maintiennent le soutien dans ces circonstances difficiles”. que traverse le pays .

Ce n’est un secret pour personne que l’attaque affecte également le prêt de blé de la Banque mondiale, qui représente un filet de sécurité pour le pain des gens. Le ministère a travaillé dur pour assurer la stabilité des prix et la disponibilité du matériel de blé au plus haut niveau international des normes de transparence comptable. C’est ce qui a rendu le prêt vulnérable aux attaques car cela limite simplement le vol. Le secteur est régulé comme dans les pays développés qui organisent des programmes d’accompagnement pour leurs citoyens.

Le ministère de l’Économie et du Commerce rassure les citoyens sur le fait qu’il n’y a pas de crise du pain, et appelle les médias à vérifier la véracité des informations fabriquées et des fausses analyses que ceux qui en sont à l’origine visent à intimider et à exploiter le citoyen, et à obtenir des informations de la bonne source afin de ne pas se tromper pour induire les gens en erreur . “