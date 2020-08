L’association française loi 1901 « DELTA – Diaspora Euro-Libanaise Trans-Associative », affiliée à l’Organisation Non-Gouvernementale (ONG) Nawraj au Liban (www.nawraj.org) a lancé une campagne pour lever des fonds pour la reconstruction de Beyrouth.

Le 1er septembre 2020, à l’occasion du centenaire de la proclamation par la France de l’État du Grand-Liban (c’est-à-dire la restitution au Liban de ses limites naturelles et historiques, telles qu’elles ont été tracées, avec une grande impartialité, par l’état-major français, dans la carte dressée par lui en 1862), le président Emmanuel Macron va planter un cèdre au Liban.

DELTA – Diaspora Euro-Libanaise Trans-Associative propose ainsi aux Français, aux Franco-Libanais et aux Libanais de France de planter des cèdres au Liban et d’aider ainsi à la reconstruction de Beyrouth.

Enregistrée à l’INSEE le 27-05-2008, le RNA de l’association est W922001578 et son numéro SIRET est 87859701200011.

Vous pouvez ainsi planter :

Pour 30 € de plus (et par cèdre), vous aurez une étiquette en métal avec votre nom sur l’emplacement des cèdres.

– Un Petit Cedrus Libani (15-20 cm) à 50 € le cèdre avec un certificat à votre nom.

Le compte bancaire de l’association est à Blom Bank France :

Titulaire : DELTA – Diaspora Euro-Libanaise Trans-Associative.

Code banque : 17599.

Code guichet : 00001.

Numéro de compte : 26004169415.

Clé RIB : 96.

N’hésitez pas à contacter Marcelle Jade au +33686376331 et Thérèse Fayad au +33601347337.

