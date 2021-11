Une circulaire du Ministre du tourisme Walid Nassar interdit aux agences de voyage de vendre des billets d’avion à destination de la Biélorussie. Cette décision intervient alors que des milliers de migrants dont des libanais ou encore des syriens et des irakiens venus via l’aéroport international de Beyrouth sont actuellement bloqués à la frontière de ce pays avec la Pologne.

Ils espèrent ainsi pouvoir entrer en Europe.

Pour rappel, le Liban traverse actuellement une grave crise économique avec 82% de sa population qui vit désormais sous le seuil de pauvreté et près de 43% dans un état de pauvreté extrême suite à la dégradation de la situation sociale et économique induite par la détérioration de la parité entre la livre libanaise et le dollar. Cette situation touche encore plus les réfugiés syriens et palestiniens présents au Liban avec un taux de pauvreté qui atteint même les 90%, selon un dernier rapport de l’ONU.

Le Liban héberge ainsi 1.5 millions de réfugiés syriens et près de 500 000 réfugiés palestiniens dont certains tentaient déjà de rejoindre l’espace européen en traversant la Mer Méditerranée en direction de Chypre. L’Armée Libanaise a ainsi intercepté plusieurs embarcations de fortunes ces derniers mois.