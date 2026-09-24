Port de Beyrouth : trois navires géants à quai

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Le port de Beyrouth a accueilli simultanément trois porte-conteneurs de grande capacité mercredi 23 septembre 2026, une opération présentée par sa direction comme exceptionnelle dans le contexte régional actuel. Le CMA CGM D’Artagnan, long de 366 mètres, le MSC Sara Elena, de 300 mètres, et le CMA CGM Mozart, de 278 mètres, ont accosté le même jour au quai 16. Pour l’administration portuaire, cette triple escale de navires-mères illustre la capacité du terminal à traiter de grands porte-conteneurs et accompagne les travaux de modernisation engagés pour renforcer le rôle logistique du port de Beyrouth.

Trois navires-mères au port de Beyrouth

La scène est inhabituelle par son ampleur. Trois grands porte-conteneurs océaniques ont été accueillis au cours de la même journée au terminal à conteneurs de Beyrouth.

Les trois navires ont accosté mercredi 23 septembre au quai 16, infrastructure essentielle pour le traitement des porte-conteneurs de grande taille.

Le plus imposant est le CMA CGM D’Artagnan, qui mesure 366 mètres de long. Il est exploité par le groupe français CMA CGM, l’un des principaux armateurs mondiaux de transport maritime par conteneurs.

Le deuxième, le MSC Sara Elena, atteint 300 mètres. Il appartient à la flotte de Mediterranean Shipping Company, MSC, autre acteur majeur du transport maritime mondial.

Le CMA CGM Mozart, long de 278 mètres, complète cette triple escale.

La présence simultanée de ces trois bâtiments constitue surtout un test grandeur nature des capacités opérationnelles du terminal. L’accueil de navires de cette dimension nécessite des quais adaptés, une profondeur suffisante, des équipements de manutention capables d’intervenir sur de grandes unités et une organisation permettant de gérer les mouvements de conteneurs sans bloquer les autres opérations.

Le quai 16 au centre des opérations

Les trois navires ont été dirigés vers le quai 16, au cœur du terminal à conteneurs du port.

Cette infrastructure joue un rôle central dans la capacité de Beyrouth à rester connecté aux grandes lignes maritimes internationales.

L’enjeu ne se limite pas à permettre l’accostage d’un navire de plusieurs centaines de mètres. Une escale de porte-conteneurs implique une succession d’opérations coordonnées : pilotage et remorquage, amarrage, positionnement des grues, déchargement et chargement des conteneurs, transfert vers les zones de stockage puis organisation des sorties par voie terrestre.

La présence de trois grands navires dans une même journée augmente mécaniquement les contraintes sur les équipes, les équipements et les espaces disponibles.

L’administration du port considère donc l’opération du 23 septembre comme un indicateur de sa capacité à maintenir un niveau élevé d’activité malgré les circonstances régionales.

Elle souligne également le rôle de CMA Beirut Terminal, qui exploite le terminal à conteneurs et assure les opérations de manutention.

Qu’est-ce qu’un « navire-mère » ?

L’expression anglaise « Mother Vessel », utilisée par l’administration portuaire, désigne dans le transport maritime un navire principal affecté aux grandes lignes internationales.

Ces bâtiments transportent des conteneurs entre les principaux ports d’un réseau maritime. Les marchandises peuvent ensuite être transférées sur des navires plus petits, appelés « feeders », chargés de desservir des ports secondaires.

L’accueil de navires-mères est donc important pour un port qui cherche à maintenir ou développer des liaisons directes avec les grandes routes maritimes.

Il permet de réduire la dépendance à des transbordements effectués dans d’autres ports et peut renforcer l’attractivité d’une plateforme pour les compagnies maritimes.

La présence d’un navire-mère ne signifie toutefois pas automatiquement que l’ensemble de sa cargaison est destiné au marché libanais. Une escale peut combiner des opérations d’importation, d’exportation et, selon les lignes concernées, de transbordement.

L’importance économique de la triple escale du 23 septembre doit donc être appréciée avant tout comme un indicateur des capacités physiques et opérationnelles du terminal, plutôt que comme la preuve à elle seule d’une forte progression du commerce extérieur.

Deux navires de CMA CGM lors de la même journée

La présence de deux bâtiments de CMA CGM souligne également le poids du groupe français dans l’activité actuelle du port de Beyrouth.

CMA CGM entretient des liens historiques étroits avec le Liban. Son fondateur, Jacques Saadé, était d’origine libanaise, et le groupe a maintenu une présence importante dans le pays.

Cette relation a pris une nouvelle dimension après l’explosion du 4 août 2020.

Le terminal à conteneurs du port est exploité depuis 2022 par un consortium dirigé par CMA CGM. Cette attribution avait marqué une étape importante dans la remise en fonctionnement et la modernisation des installations portuaires après la catastrophe.

CMA Terminals, filiale du groupe, avait obtenu la gestion, l’exploitation et la maintenance du terminal à conteneurs pour une période de dix ans.

Le groupe avait alors annoncé un programme d’investissements destiné à moderniser les infrastructures, remplacer ou remettre à niveau certains équipements et améliorer les performances du terminal.

La présence simultanée du D’Artagnan et du Mozart intervient donc dans un port où CMA CGM n’est pas seulement un client maritime mais également un acteur important de l’exploitation du terminal.

Une modernisation engagée depuis plusieurs années

La triple escale intervient alors que le port poursuit un programme de remise à niveau de ses installations.

La direction du port évoque un processus de développement engagé depuis plusieurs mois, parallèlement à des projets d’extension et de modernisation.

Le terminal à conteneurs constitue l’un des principaux axes de cette stratégie.

Après l’explosion de 2020, le rétablissement des capacités portuaires est devenu un enjeu économique national. Une partie importante des installations avait été détruite ou gravement endommagée, même si le terminal à conteneurs situé plus à l’est avait été moins directement touché que les secteurs proches du lieu de l’explosion.

Les travaux entrepris depuis visent à augmenter la fiabilité des équipements et la capacité de traitement du terminal.

Pour les armateurs, la qualité d’un port dépend en effet de plusieurs paramètres : profondeur des bassins, longueur des quais, disponibilité des portiques, productivité des opérations, temps d’attente et fluidité du passage des marchandises vers leur destination finale.

La possibilité d’accueillir plusieurs grands navires simultanément constitue donc un élément concret de cette compétitivité.

Le port reste vital pour les importations libanaises

Au-delà de la performance technique, l’activité du port possède une importance particulière pour l’économie libanaise.

Le Liban dépend fortement des importations pour répondre à ses besoins en marchandises et matières premières. Une part importante de ces flux arrive par voie maritime.

Le port de Beyrouth constitue l’une des principales portes d’entrée commerciales du pays avec celui de Tripoli.

Les conteneurs qui y transitent transportent une grande diversité de produits, depuis les biens de consommation jusqu’aux matières premières et équipements nécessaires aux entreprises.

La capacité à maintenir des liaisons régulières avec les grandes compagnies maritimes a donc des conséquences qui dépassent largement le secteur portuaire.

Une réduction de la desserte maritime ou une hausse des coûts logistiques peut se transmettre aux importateurs, puis aux entreprises et aux consommateurs. À l’inverse, des opérations portuaires plus rapides et une concurrence suffisante entre les liaisons peuvent contribuer à limiter certains surcoûts.

Un enjeu de compétitivité régionale

La direction du port affiche également l’ambition de renforcer le rôle de Beyrouth comme plateforme logistique régionale.

Cette ambition place le port face à une concurrence importante en Méditerranée orientale.

Pour attirer davantage de lignes directes et développer le transbordement, un port doit offrir plus qu’une capacité d’accostage. Les compagnies maritimes évaluent la rapidité des opérations, les coûts, la fiabilité des services, la qualité des infrastructures et la possibilité d’organiser des correspondances vers d’autres marchés.

La stabilité politique et sécuritaire entre également dans leurs décisions.

Dans ce contexte, l’arrivée de trois grands porte-conteneurs au cours de la même journée fournit au port de Beyrouth un indicateur opérationnel favorable, mais ne suffit pas à elle seule à établir son repositionnement comme grand centre régional de transbordement.

Celui-ci dépendra de la fréquence de telles escales, des volumes réellement manutentionnés et de l’évolution des lignes proposées par les grands armateurs.

Une activité maintenue malgré les tensions régionales

L’administration portuaire insiste particulièrement sur le contexte dans lequel s’est déroulée l’opération du 23 septembre.

Les tensions et conflits qui touchent la région ont perturbé plusieurs chaînes logistiques et contraint les compagnies de transport à adapter leurs opérations.

Le transport maritime est particulièrement sensible aux risques géopolitiques. Les armateurs peuvent modifier leurs itinéraires, suspendre certaines escales ou réorganiser leurs services lorsque les conditions de navigation ou d’assurance deviennent plus difficiles.

Pour le Liban, maintenir l’accès aux grandes routes commerciales demeure donc essentiel.

L’arrivée simultanée du CMA CGM D’Artagnan, du MSC Sara Elena et du CMA CGM Mozart montre que le terminal reste capable d’accueillir des unités océaniques de grande taille malgré ce contexte.

Elle constitue aussi un signal pour les importateurs et exportateurs libanais, dont l’activité dépend de la continuité des liaisons maritimes.

La performance devra se confirmer dans les volumes

L’événement du 23 septembre met surtout en évidence les capacités opérationnelles du quai 16 et du terminal à conteneurs.

Pour mesurer son effet économique réel, il faudra toutefois observer les volumes de conteneurs manutentionnés sur une période plus longue.

Le nombre d’escales, les capacités des navires, le trafic en équivalents vingt pieds — l’unité utilisée internationalement pour mesurer les conteneurs — et la part du transbordement permettront de déterminer si cette journée exceptionnelle correspond à une tendance durable.

Le développement du port dépendra également de la poursuite des investissements dans les équipements et infrastructures.

Pour l’administration portuaire, l’objectif affiché reste de consolider Beyrouth comme principale porte maritime du Liban tout en renforçant sa fonction de plateforme logistique régionale. Après l’accueil simultané des trois grands porte-conteneurs mercredi, les prochaines escales et l’évolution des volumes permettront de mesurer si cette performance opérationnelle se traduit durablement dans l’activité du port.

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