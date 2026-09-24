Washington resserre l’étau sur Beyrouth, la huitième réunion avec Israël au cœur d’un bras de fer diplomatique

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Une pression américaine qui dépasse désormais les déclarations officielles

Les échanges diplomatiques autour du Liban entrent dans une phase plus délicate. Derrière les déclarations publiques de soutien à l’État libanais, les discussions menées à Washington font apparaître des exigences plus précises. Elles concernent le monopole des armes par l’État, le déploiement de l’armée, la situation au Sud et la poursuite des négociations avec Israël. Plusieurs informations recueillies dans les milieux diplomatiques décrivent ainsi une administration américaine qui attend désormais des résultats concrets avant d’aller plus loin dans son soutien à Beyrouth.

Selon des visiteurs récents de Washington, les responsables américains s’interrogent notamment sur la traduction pratique des décisions prises par les autorités libanaises concernant le monopole des armes. Le problème ne porterait donc plus seulement sur les engagements officiels. Il concernerait leur application sur le terrain. Cette distinction est essentielle. Elle explique une partie des difficultés qui entourent désormais les relations entre Beyrouth et Washington.

L’administration américaine considérerait que les positions annoncées par le Liban sur l’autorité de l’État, le rôle de l’armée et les armes doivent être accompagnées d’un calendrier et de mesures vérifiables. Cette appréciation est rapportée par des sources et ne constitue pas, dans les documents disponibles, une position américaine formalisée sous la forme d’un nouvel ultimatum. Elle montre néanmoins la nature des discussions qui se déroulent en coulisses.

Les autorités libanaises mettent de leur côté en avant une autre priorité : préserver la stabilité intérieure. Le risque d’affrontements internes demeure un élément central de leur approche. L’État cherche donc à avancer sans provoquer une confrontation susceptible de remettre en cause la paix civile. C’est précisément sur cette méthode que semble porter une partie du désaccord avec Washington.

Dans les échanges rapportés, certains interlocuteurs américains établissent une différence entre stabilité immédiate et restauration durable de l’autorité de l’État. Leur raisonnement est que le maintien du calme ne peut constituer à lui seul une politique de long terme. Ils considèrent que la souveraineté doit également produire des changements tangibles sur le terrain. Cette approche place Beyrouth devant une équation difficile : renforcer l’autorité de l’État sans provoquer l’affrontement que les responsables libanais cherchent à éviter.

Cette pression intervient alors que l’armée assume déjà des responsabilités importantes au Sud. Elle doit accompagner le retour des habitants, maintenir la sécurité et agir dans des zones affectées par les opérations militaires. Les autorités libanaises insistent également sur la poursuite des opérations israéliennes et sur leurs conséquences. Elles refusent donc que la question de la souveraineté soit examinée uniquement à travers les obligations libanaises.

Le Sud au centre du désaccord entre Washington et Beyrouth

Les informations disponibles montrent que le Sud est devenu le principal terrain sur lequel les engagements politiques sont évalués. Washington voudrait y observer des résultats mesurables. Beyrouth répond que la situation ne peut être dissociée des opérations israéliennes, de la présence israélienne dans certaines zones et des destructions qui compliquent le retour des habitants.

Un autre point de désaccord apparaît autour de l’évaluation des premières expériences conduites dans certaines zones. Selon les informations rapportées par des visiteurs de Washington, Israël aurait présenté aux responsables américains une lecture négative de ces expériences. Il aurait notamment affirmé que des membres et des cadres du Hezbollah seraient revenus dans certains secteurs. Le Liban conteste cette présentation et considère que certaines affirmations israéliennes servent à retarder les avancées diplomatiques et à maintenir la pression militaire.

Le différend ne porte donc pas seulement sur les faits observés au sol. Il concerne aussi leur interprétation. Pour Israël, certaines évolutions montreraient que les mécanismes actuels ne suffisent pas. Pour les autorités libanaises, les accusations israéliennes ne peuvent être acceptées sans vérification et ne doivent pas devenir un prétexte à la poursuite des opérations.

L’armée libanaise a elle-même défendu son action et rejeté les mises en cause de son rôle. Son commandement insiste sur la cohésion de l’institution, sa présence sur le terrain et sa mission de protection de tous les Libanais. Cette question dépasse ainsi la seule dimension militaire. Elle touche directement à la crédibilité de l’État dans une phase où ses partenaires étrangers lui demandent précisément de renforcer ses institutions.

Les interrogations américaines ne se limiteraient d’ailleurs pas au Sud. Selon les mêmes informations de coulisses, des questions seraient également posées sur les armes présentes dans la région de Beyrouth. L’argument avancé est différent : ces armes ne peuvent pas toutes être justifiées par la confrontation avec Israël. Cette extension du débat montre que la question du monopole des armes est envisagée par Washington comme un dossier national et non comme un problème exclusivement frontalier.

Beyrouth se trouve dès lors face à deux demandes simultanées. La première concerne le contrôle du territoire. La seconde porte sur la relance du processus diplomatique avec Israël. Or ces deux dossiers sont désormais étroitement liés.

Une huitième réunion envisagée mais toujours sans calendrier définitivement arrêté

La possibilité d’une huitième réunion entre le Liban et Israël constitue l’autre élément central des discussions. Plusieurs informations font état d’un projet de nouvelle séance, parfois présentée comme une troisième rencontre à Rome. Le début du mois d’octobre a été évoqué. Mais les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer qu’une date définitive a été fixée.

Cette prudence est importante. L’existence de discussions sur une nouvelle réunion ne signifie pas que sa tenue soit acquise. Les tractations se poursuivent et plusieurs obstacles subsistent.

L’objectif serait notamment d’éviter que le mécanisme de négociation ne tombe dans une forme de paralysie. Une nouvelle réunion permettrait de maintenir ouvert le canal entre les parties et de reprendre les dossiers qui restent sans solution. Elle donnerait aussi aux États-Unis la possibilité de continuer à jouer leur rôle d’intermédiaire.

Cependant, le calendrier électoral israélien pèse sur ces discussions. Les informations recueillies dans les milieux concernés décrivent un gouvernement israélien particulièrement attentif aux conséquences politiques internes de toute concession ou de toute mesure susceptible d’être présentée comme un recul. Les élections israéliennes deviennent ainsi un facteur supplémentaire dans une négociation déjà complexe.

Il serait néanmoins excessif d’en conclure que le processus est suspendu jusqu’au scrutin. Les sources disponibles parlent plutôt d’obstacles et d’incertitudes. Elles ne permettent pas d’établir qu’une décision formelle de gel a été prise.

Une rencontre tenue au département d’État américain entre représentants libanais et israéliens aurait également illustré la profondeur des divergences. Selon les informations rapportées, la partie israélienne y aurait présenté une longue série de griefs concernant ce qu’elle considère comme des manquements libanais. Cette lecture contribue à compliquer l’organisation d’une nouvelle séance.

Du côté libanais, l’enjeu est différent. Beyrouth veut que les discussions produisent des résultats sur les questions qui touchent directement son territoire et sa population. Les autorités mettent en avant l’arrêt des opérations, le retrait israélien, le retour des habitants, les points contestés et le traitement de la question des détenus. Elles refusent que le processus se réduise à l’examen des seules demandes israéliennes.

La huitième réunion éventuelle se trouve ainsi prise entre deux logiques. Washington cherche à maintenir un mécanisme de discussion. Israël met en avant ses préoccupations sécuritaires. Le Liban réclame pour sa part des contreparties concrètes permettant de montrer que la voie diplomatique produit effectivement des résultats.

L’aide internationale entre soutien politique et exigences nouvelles

À cette négociation s’ajoute un autre levier : l’aide internationale. Les informations recueillies à Washington indiquent que les soutiens futurs pourraient être de plus en plus liés aux mesures effectivement prises par les autorités libanaises. Là encore, il convient de distinguer cette tendance rapportée d’une condition officielle unique qui aurait été annoncée par l’ensemble des partenaires du Liban.

Le changement de climat apparaît néanmoins dans plusieurs dossiers. Lors de la préparation du soutien international à l’armée et aux forces de sécurité, l’intérêt des partenaires étrangers reste réel. Mais les discussions portent désormais aussi sur ce que l’État libanais doit accomplir lui-même.

La France semble également avoir rapproché sa position de cette logique. Paris avait soutenu l’idée d’une mobilisation internationale en faveur du Liban et continue à travailler sur l’aide à l’armée. Dans les informations recueillies, les aides économiques apparaissent toutefois de plus en plus liées aux réformes et au renforcement des institutions.

Cette évolution est importante pour Beyrouth. Pendant longtemps, la communauté internationale a souvent justifié son soutien par la nécessité d’éviter l’effondrement du pays. La logique qui apparaît aujourd’hui est différente. Les partenaires veulent toujours préserver la stabilité, mais ils demandent en parallèle des résultats institutionnels, économiques et sécuritaires.

Le Liban dispose pourtant d’arguments. Il peut rappeler les responsabilités croissantes de l’armée, les difficultés économiques, les destructions au Sud et le coût de la reconstruction. Il peut également souligner que le renforcement de l’État nécessite précisément des ressources internationales. Une institution à laquelle on demande davantage doit disposer des moyens nécessaires pour exercer ses missions.

C’est pourquoi le débat sur l’aide devient circulaire. Les partenaires demandent des résultats avant d’accroître leur soutien. Beyrouth répond que certains résultats nécessitent justement un soutien accru. Toute la négociation consiste désormais à sortir de cette contradiction.

Le rendez-vous avec Marco Rubio et la recherche d’un déblocage

Les démarches de Nawaf Salam aux États-Unis prennent dans ce contexte une importance particulière. Le Premier ministre cherche à replacer le Liban au centre des consultations régionales et internationales. Ses rencontres doivent également permettre d’exposer directement la position de Beyrouth sur la situation au Sud, l’avenir de la présence internationale et la reconstruction.

La rencontre annoncée avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio constitue un moment important de cette séquence. Elle doit permettre d’aborder directement les dossiers sur lesquels les divergences se sont accumulées. L’objectif libanais est notamment de maintenir l’engagement américain dans la négociation et d’empêcher que le processus ne soit simplement repoussé au gré du calendrier israélien.

Beyrouth cherche aussi à convaincre Washington qu’une stratégie exclusivement fondée sur la pression risque de produire l’effet inverse de celui recherché. Les autorités libanaises doivent tenir compte d’un équilibre intérieur fragile. Une accélération imposée de l’extérieur pourrait alimenter les tensions politiques au moment même où l’État cherche à renforcer son autorité.

Washington dispose cependant de ses propres priorités. Les informations rapportées montrent que l’administration américaine veut mesurer les progrès à travers des actes. Le maintien du dialogue n’exclut donc pas une pression accrue.

La nouvelle réunion avec Israël devient dans ce contexte un test. Si elle se tient et produit des avancées, Beyrouth pourra défendre l’idée que la diplomatie reste capable de modifier la situation sur le terrain. Si elle est retardée alors que les opérations militaires se poursuivent, les autorités libanaises auront davantage de difficultés à justifier une stratégie reposant sur la négociation.

L’enjeu dépasse donc largement la date d’une huitième séance. Il porte sur la crédibilité du mécanisme lui-même.

Une négociation où chaque partie réclame le premier geste de l’autre

Le principal obstacle apparaît finalement dans l’ordre des étapes. Washington veut des mesures libanaises concrètes. Israël lie son retrait et ses décisions sécuritaires à l’évolution de la situation sur le terrain. Beyrouth estime au contraire qu’il lui est difficile d’imposer de nouvelles réalités tant que les opérations israéliennes se poursuivent et que les engagements concernant le territoire libanais ne sont pas appliqués.

Chacun attend ainsi un premier geste de l’autre.

Pour les autorités libanaises, un retrait israélien et une diminution des opérations offriraient à l’État un environnement plus favorable pour renforcer son autorité. Pour Israël, le renforcement préalable de cette autorité constitue une condition de sécurité. Pour Washington, la question consiste à créer un enchaînement permettant d’obtenir les deux.

C’est précisément ce que la huitième réunion devrait tenter de débloquer. Son importance ne réside pas seulement dans le maintien d’un canal diplomatique. Elle doit montrer s’il existe encore une possibilité d’organiser des mesures parallèles : avancées libanaises sur le terrain, mesures israéliennes en retour et garanties américaines permettant d’empêcher une nouvelle rupture.

À ce stade, les documents disponibles ne permettent pas d’affirmer qu’un tel compromis a été trouvé. Ils montrent au contraire des positions encore éloignées et une multiplication des pressions.

Le Liban entre ainsi dans une période où ses partenaires ne semblent plus se satisfaire des engagements généraux. Dans le même temps, les responsables libanais veulent éviter qu’une demande d’accélération ne se transforme en facteur de déstabilisation interne. Entre ces deux impératifs se joue désormais une partie essentielle de la relation avec Washington et de la poursuite du dialogue avec Israël.

La question de la huitième réunion cristallise cette tension. Son éventuelle tenue au début d’octobre constituerait un signal de continuité, mais pas encore une percée. Son report prolongé renforcerait au contraire les interrogations sur l’avenir du processus. Dans les deux cas, le véritable indicateur restera le même : la capacité des négociations à produire des changements vérifiables sur le terrain, plutôt qu’une nouvelle succession de réunions sans effet immédiat.

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