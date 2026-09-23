Officiers de l’armée au Liban-Sud : Israël cherche-t-il à obtenir un droit de regard sur leur identité ?

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L’incident de Deir Mimas fait apparaître une question qui dépasse le terrain

L’incident survenu le 18 septembre 2026 à Deir Mimas pourrait avoir révélé un contentieux beaucoup plus profond que celui d’une confrontation locale entre soldats libanais et israéliens. Selon les informations disponibles, des militaires du 7e régiment de l’armée libanaise avaient installé un point d’observation temporaire près de la localité afin de protéger des agriculteurs venus inspecter leurs terres. L’arrivée d’une force israélienne a provoqué une tension. Des grenades assourdissantes ont ensuite été lancées vers la zone où se trouvaient les militaires libanais, avant leur retrait.

L’armée libanaise aurait indiqué que son déploiement avait été coordonné dans le cadre du mécanisme international issu de l’accord-cadre. Cette précision aurait pu refermer l’incident sur une question opérationnelle : qui avait été informé du mouvement, quelles coordonnées avaient été communiquées et pourquoi les soldats libanais avaient-ils néanmoins été pris à partie ?

Le traitement israélien de l’événement a déplacé le débat sur un terrain beaucoup plus sensible. Un centre israélien travaillant sur les questions sécuritaires du Nord s’est intéressé non seulement à la présence de l’armée, mais à l’identité de l’officier responsable du secteur, présenté comme Mohammad Nabih Nassereddine, officier du 7e régiment.

L’analyse israélienne aurait insisté sur son appartenance à la communauté chiite et sur ses origines dans la région de Hermel. Elle aurait ensuite associé cette origine géographique à l’environnement politique et social du Hezbollah, avant d’estimer que l’identité confessionnelle de l’officier ne pouvait être ignorée dans l’analyse de l’incident.

Aucun élément cité dans ce raisonnement n’établissait pourtant une appartenance de l’officier au Hezbollah ou l’exécution d’une mission pour son compte. Le raisonnement reposait sur son identité communautaire et son origine régionale.

C’est ce passage qui transforme l’incident de Deir Mimas en dossier d’État. La question n’est plus seulement de savoir où l’armée libanaise peut se déployer. Elle devient : Israël cherche-t-il désormais à déterminer quels officiers libanais sont considérés comme acceptables pour servir dans le Sud ?

Mohammad Nabih Nassereddine, un officier transformé en cas politique

Le cas de Mohammad Nabih Nassereddine est important parce qu’il montre le mécanisme utilisé.

L’officier n’est pas seulement décrit par sa fonction militaire. Son appartenance confessionnelle est mise en avant. Son origine de Hermel est ensuite utilisée comme indice politique. Enfin, cette combinaison conduit à une interrogation sur sa fiabilité.

Le problème dépasse largement sa personne.

Si l’appartenance à une communauté ou l’origine d’une région considérée comme favorable au Hezbollah deviennent des critères permettant de suspecter un officier de l’armée, une partie importante des militaires libanais pourrait être placée sous suspicion sans élément individuel.

Cette logique entre directement en conflit avec la structure de l’institution militaire libanaise. L’armée est composée de militaires provenant de toutes les communautés et de toutes les régions. Le principe même de son fonctionnement suppose que les soldats agissent selon la chaîne de commandement militaire et non comme représentants de leur communauté d’origine.

Faire de l’identité confessionnelle un critère de sécurité reviendrait donc à introduire dans l’armée une classification extérieure que l’institution ne reconnaît pas officiellement.

Le précédent serait particulièrement lourd dans le Sud, où l’armée est précisément appelée à devenir l’acteur central de la sécurité.

Le gouvernement de Nawaf Salam affirme vouloir étendre l’autorité exclusive de l’État et confier au seul appareil légal la responsabilité de la sécurité. Si, dans le même temps, Israël revendique implicitement la possibilité de distinguer entre officiers « acceptables » et officiers « suspects », la souveraineté de l’État se retrouve confrontée à une contradiction fondamentale.

Une liste d’officiers aurait déjà circulé en juillet

L’affaire ne commencerait pas à Deir Mimas.

Selon des informations rappelées dans les sources du 23 septembre, Israël aurait transmis aux autorités libanaises, par l’intermédiaire américain, une liste contenant les noms de hauts gradés de l’armée dont il refusait la présence au Liban-Sud.

Cette information avait circulé en juillet 2026. Elle avait été accompagnée de démentis et n’a jamais donné lieu à la publication officielle d’une liste.

Son existence ne peut donc pas être considérée comme définitivement établie à partir des seuls documents disponibles.

Mais le nouvel épisode de Deir Mimas lui donne une autre portée.

Pris isolément, le récit de juillet pouvait être considéré comme une fuite difficile à vérifier. Deux mois plus tard, un organisme israélien analyse publiquement un incident militaire libanais en examinant l’identité confessionnelle et régionale d’un officier.

Les deux éléments ne prouvent pas qu’une politique officielle israélienne de sélection des officiers existe. Ils font cependant apparaître une continuité dans la question posée : l’identité des militaires libanais déployés dans le Sud intéresse-t-elle désormais les structures sécuritaires israéliennes au même titre que leurs missions et leurs positions ?

Si la liste de juillet existe réellement, le sujet devient beaucoup plus grave. Il ne s’agirait plus d’une analyse publiée par un centre de recherche israélien, mais d’une demande transmise par un État étranger concernant l’organisation interne de l’armée libanaise.

Ce que contiendrait la liste reste inconnu

Le premier problème est que la liste n’est pas publique.

Le nombre d’officiers concernés n’est pas établi dans les informations disponibles. Leurs noms ne sont pas fournis. Les critères qui auraient conduit Israël à les contester ne sont pas davantage connus.

S’agirait-il de soupçons individuels fondés sur des renseignements ? De liens familiaux ? De régions d’origine ? De l’appartenance confessionnelle ? De précédents opérationnels ? Ou simplement d’une appréciation israélienne sur la manière dont certains officiers conduisent leurs missions ?

Ces différences sont fondamentales.

Une accusation précise visant un officier sur la base d’informations individualisées peut faire l’objet d’une vérification. Une objection portant sur sa confession ou son lieu de naissance pose une question totalement différente.

C’est pourquoi la publication éventuelle ou la confirmation de cette liste constituerait une étape majeure. Elle permettrait de déterminer si le cas Nassereddine est isolé ou s’il correspond à une grille d’évaluation plus large.

L’idée d’une unité spéciale pour le Sud ajoute une deuxième zone d’ombre

Un autre élément apparaît dans les informations disponibles : des discussions auraient déjà porté sur la création d’une force ou d’un régiment spécialement destiné au Liban-Sud.

L’idée d’une unité spécialisée n’a rien d’extraordinaire en elle-même. La situation particulière de la frontière peut justifier une organisation adaptée, des équipements spécifiques et une formation consacrée aux missions de surveillance.

Mais une version beaucoup plus sensible aurait également circulé : la composition de cette force pourrait être conçue de manière à exclure les militaires chiites.

Aucun élément disponible ne permet d’affirmer qu’un tel projet a été adopté par l’État libanais ou par le commandement de l’armée. Il s’agit d’une information rapportée dans le cadre des débats entourant la présence militaire au Sud.

Elle mérite néanmoins d’être examinée parce qu’elle rejoint exactement la logique apparue dans le traitement du cas Nassereddine.

Si une unité destinée au Sud devait être composée selon un critère confessionnel, le problème ne concernerait plus uniquement Israël. Il toucherait directement l’organisation de l’armée libanaise et l’équilibre sur lequel elle repose.

Une telle décision aurait également des conséquences politiques considérables. La population chiite constitue une part importante des habitants du Liban-Sud. Déployer dans cette région une force conçue pour exclure les militaires issus de cette communauté créerait immédiatement une crise de confiance entre l’armée et une partie de la population qu’elle est censée protéger.

Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’une telle décision est en préparation. Mais l’existence même de cette discussion explique pourquoi les informations concernant les identités des officiers sont particulièrement sensibles.

De la mission de l’armée à sa composition

La progression des exigences alléguées constitue probablement le point le plus important du dossier.

Dans une première phase, les discussions portent sur ce que l’armée libanaise doit faire : se déployer dans certaines zones, contrôler les armes, inspecter des sites, empêcher certaines activités et assurer la sécurité après un retrait israélien.

Dans une deuxième phase, les discussions peuvent porter sur où elle peut se déployer et sur les mécanismes de coordination destinés à éviter les incidents.

Mais si les informations sur les listes d’officiers sont confirmées, une troisième phase apparaît : qui peut accomplir ces missions.

C’est un changement de nature.

Une coordination militaire peut déterminer qu’une unité doit annoncer son déplacement afin d’éviter une confrontation. Elle ne donne normalement pas à l’autre partie le droit de choisir le commandant de cette unité.

Or c’est précisément la frontière qui semble devenir floue.

Le cas de Deir Mimas montre une force libanaise dont la présence aurait été coordonnée. Malgré cela, l’analyse israélienne se déplace ensuite vers l’identité de l’officier.

La question opérationnelle devient donc identitaire.

Les pressions américaines constituent l’autre dimension du dossier

Les informations disponibles décrivent également une pression américaine plus large sur l’armée libanaise.

Des acteurs politiques libanais et des militants basés aux États-Unis accusent régulièrement le commandement de ne pas appliquer suffisamment rapidement les décisions concernant le désarmement du Hezbollah. Selon ces critiques, l’armée devrait adopter une attitude plus offensive.

Le commandement militaire se trouve ainsi dans une position particulièrement délicate.

Le gouvernement lui demande d’étendre l’autorité de l’État. Washington finance et équipe en partie l’institution. Israël réclame des garanties sécuritaires. Dans le même temps, l’armée doit préserver sa cohésion interne et éviter une confrontation qui pourrait se transformer en conflit civil.

Des responsables libanais invoqueraient également le risque de sanctions américaines contre des officiers ou celui d’une réduction de l’aide militaire pour expliquer la nécessité de prendre en compte certaines remarques venues de Washington.

Les sources évoquent à ce propos le précédent de sanctions visant des responsables issus de l’armée et de la Sûreté générale, ainsi que les menaces répétées de réduction de l’assistance à l’institution militaire.

Cette dépendance crée un levier.

L’armée libanaise reçoit depuis des années une aide américaine importante en équipements, munitions, formation et soutien logistique. Au moment même où les besoins augmentent dans le Sud, l’aide extérieure devient donc un outil susceptible d’influencer les choix de l’institution.

Cela ne prouve pas que Washington transmet ou soutient chaque demande israélienne concernant des officiers. En revanche, si la liste de juillet a réellement transité par le médiateur américain, le rôle des États-Unis devra être clarifié.

Washington transmet-il les demandes ou les endosse-t-il ?

C’est l’une des questions encore sans réponse.

Un médiateur peut transmettre une demande sans la soutenir. Les États-Unis peuvent avoir communiqué une objection israélienne aux autorités libanaises simplement parce qu’ils administrent le mécanisme de coordination.

Mais ils peuvent aussi considérer certaines objections comme légitimes et demander à Beyrouth d’en tenir compte.

La différence est considérable.

Dans le premier cas, Washington sert de boîte aux lettres diplomatique. Dans le second, la pression israélienne bénéficie du poids politique et financier américain.

Les sources disponibles ne permettent pas de trancher.

Pour le déterminer, il faudrait connaître la formulation exacte du message transmis en juillet. S’agissait-il d’une « liste israélienne » remise pour information ? D’une recommandation américaine ? D’une condition liée à la coopération militaire ? D’une simple demande de vérification ?

La réponse permettrait de mesurer l’ampleur réelle du problème.

L’incident de Deir Mimas devient un test

L’épisode du 18 septembre peut servir de cas concret.

La première question est factuelle : la présence du 7e régiment avait-elle été correctement coordonnée ? Les informations disponibles indiquent que l’armée libanaise affirme que oui.

La deuxième concerne l’intervention israélienne : pourquoi une force israélienne s’est-elle approchée du poste ? Pourquoi des grenades assourdissantes ont-elles été utilisées ?

La troisième concerne la réaction ultérieure : pourquoi l’identité confessionnelle du commandant libanais est-elle devenue un élément de l’analyse ?

Si la question portait uniquement sur une erreur de coordination, la confession de l’officier n’aurait aucune pertinence opérationnelle.

Le fait qu’elle soit mise en avant suggère qu’une autre grille de lecture est utilisée : certains militaires seraient évalués en fonction de leur environnement social présumé.

Cette méthode comporte une faiblesse évidente. Elle remplace l’examen du comportement individuel par une présomption collective.

Être chiite, être originaire de Hermel ou provenir d’une région où le Hezbollah dispose d’une forte implantation ne démontre pas une relation avec l’organisation.

Un risque direct pour la cohésion de l’armée

Pour le Liban, le danger ne se limite pas à la souveraineté.

L’armée est l’une des rares institutions nationales dont la cohésion repose précisément sur l’intégration de militaires provenant de toutes les communautés.

Introduire une logique de sélection confessionnelle pour le Sud pourrait fragiliser cette architecture.

Un officier chiite pourrait alors devoir prouver qu’il n’est pas lié au Hezbollah. Un officier originaire d’une région considérée comme hostile à Israël pourrait être soumis à un examen particulier. À terme, le même raisonnement pourrait être appliqué à d’autres communautés selon les zones de déploiement.

L’institution cesserait d’être évaluée comme une chaîne de commandement nationale. Ses membres seraient évalués selon leur origine.

Cette logique serait également difficilement compatible avec l’objectif affiché de renforcer l’État.

Si l’État doit devenir l’unique autorité armée au Liban-Sud, son armée doit pouvoir y déployer les officiers qu’elle choisit selon ses propres règles. Une armée dont la composition locale dépendrait d’un droit de veto extérieur disposerait d’une souveraineté limitée.

Le paradoxe du désarmement du Hezbollah

Le dossier révèle enfin un paradoxe politique.

Les États-Unis et Israël demandent que l’armée libanaise devienne suffisamment forte pour imposer l’autorité exclusive de l’État et réduire la présence militaire du Hezbollah.

Mais si, parallèlement, les officiers chiites de cette armée sont considérés comme suspects en raison de leur identité, la capacité de l’institution à se présenter comme une alternative nationale au Hezbollah peut être affaiblie.

Dans les villages chiites du Sud, la légitimité de l’armée dépend aussi de son caractère national et non communautaire.

Une armée perçue comme réorganisée pour satisfaire des critères israéliens risquerait au contraire d’alimenter le discours de ceux qui affirment que l’État agit sous pression extérieure.

Cette conséquence serait exactement inverse de l’objectif recherché.

Pour réduire durablement le rôle militaire du Hezbollah, l’État a besoin d’une institution capable d’être considérée comme légitime par la population locale. La confiance devient donc aussi importante que les effectifs et les armes.

Les trois éléments qui permettraient de savoir si une ligne rouge a été franchie

Trois vérifications peuvent désormais transformer ce dossier de soupçon en enquête documentée.

La première est l’existence de la liste de juillet. Si elle peut être confirmée, il faudra obtenir le nombre de noms, les grades concernés et les raisons avancées pour chaque objection.

La deuxième concerne le projet d’unité spéciale pour le Sud. Il faut déterminer si l’idée d’une composition excluant les militaires chiites a réellement été transmise aux autorités, par qui et sous quelle forme, ou si elle n’a jamais dépassé le stade de discussions informelles.

La troisième concerne Washington. Il faut établir si les États-Unis ont simplement transmis des demandes israéliennes ou s’ils ont eux-mêmes demandé des modifications dans les affectations de l’armée.

Le cas de Mohammad Nabih Nassereddine fournit désormais un point de départ concret. Son nom, son régiment, la date de l’incident et le raisonnement israélien sont identifiables. La liste de juillet et le projet d’unité spéciale constituent les deux pièces manquantes.

Si elles sont confirmées, la question ne sera plus de savoir si Israël surveille les activités de l’armée libanaise au Sud. Cela est déjà évident dans un contexte de confrontation militaire.

La question deviendra beaucoup plus précise : une négociation initialement consacrée aux missions de l’armée est-elle en train de dériver vers un droit de regard extérieur sur les hommes qui la composent ?

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