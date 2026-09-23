Plus de cent grands contribuables devant le parquet financier : ce que cache la nouvelle offensive fiscale de l’État

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Une liste existe, mais ses noms restent confidentiels

Le ministre des Finances Yassine Jaber a franchi une étape rarement observée dans le traitement des grands dossiers fiscaux au Liban. Plus de cent entreprises et institutions classées parmi les grands contribuables ont été déférées au parquet financier après avoir, selon le ministère, omis ou refusé de payer des impôts exigibles malgré des mises en demeure successives.

Le point le plus sensible n’est pourtant pas l’annonce de la procédure. Il se trouve dans un document qui n’a pas été rendu public : le ministère dispose d’une liste nominative des entreprises concernées et l’a transmise à la justice.

Les fichiers du 23 septembre 2026 confirment l’existence de cette liste, mais aucun ne reproduit les noms. Ils ne donnent pas davantage le montant total des créances fiscales, leur ventilation par entreprise ou les exercices concernés. Il serait donc impossible, à ce stade, de désigner une société précise sans disposer d’un document supplémentaire.

Cette absence constitue justement le principal enjeu de transparence du dossier. Plus de cent grands contribuables sont suffisamment en défaut pour que l’administration ait dépassé le stade de la relance et saisi le parquet. Mais ni les montants ni les secteurs concernés ne sont connus publiquement.

La procédure pourrait représenter quelques dossiers très importants accompagnés de nombreuses créances plus modestes. Elle pourrait aussi révéler un défaut de paiement beaucoup plus systémique parmi les plus grandes entreprises du pays. Sans le détail de la liste, les deux scénarios restent possibles.

L’administration affirme avoir épuisé la procédure amiable

Le ministère indique que la saisine judiciaire n’a pas constitué sa première réaction. L’administration fiscale aurait examiné les dossiers, calculé les montants exigibles, puis adressé des avertissements aux contribuables concernés afin qu’ils régularisent leur situation dans les délais impartis.

Une partie ne l’aurait pas fait.

C’est la persistance de ces défauts ou refus de paiement qui aurait conduit Yassine Jaber à transmettre le dossier au parquet financier par l’intermédiaire du ministère de la Justice.

Cette chronologie est importante sur le plan juridique. Les entreprises ne sont pas simplement soupçonnées sur la base d’une analyse générale de l’administration. Elles auraient déjà fait l’objet de procédures de recouvrement et de mises en demeure.

Cela ne signifie cependant pas que les sommes réclamées sont nécessairement incontestables. Un contribuable peut contester l’assiette, le calcul, les pénalités ou l’interprétation d’une obligation fiscale. La saisine du parquet ne constitue donc pas une condamnation.

Elle marque en revanche un changement de stade.

L’administration considère manifestement que les instruments ordinaires de recouvrement ne suffisent plus pour une partie des dossiers.

La distinction entre simple retard, contentieux fiscal et éventuelle fraude devra être faite individuellement. Le communiqué ministériel évoque une politique de lutte contre l’évasion fiscale, mais il serait juridiquement imprudent de qualifier automatiquement les cent entreprises de fraudeurs. Certaines peuvent être en défaut de paiement sans que l’intention frauduleuse soit établie.

Pourquoi les « grands contribuables » constituent une catégorie particulière

La formulation utilisée par le ministère n’est pas anodine. Il ne s’agit pas de cent petites entreprises sélectionnées au hasard. Le document transmis concerne des entités relevant de la catégorie des grands contribuables.

Cette catégorie concentre normalement une part importante des recettes fiscales. Le comportement d’un nombre relativement réduit d’entreprises peut donc avoir un effet budgétaire beaucoup plus important que celui de milliers de petits contribuables.

C’est ce qui rend l’absence de montant particulièrement notable.

Le public sait que plus de cent institutions sont concernées, mais ignore si l’État cherche à récupérer quelques millions, plusieurs dizaines de millions ou davantage.

Or la différence est essentielle au moment où le gouvernement cherche de nouvelles recettes et où les salariés demandent des ajustements de salaires et d’indemnités.

La question fiscale revient régulièrement dans les débats sociaux. Une partie des salariés et des syndicats accuse l’État de chercher de nouvelles recettes par les taxes indirectes et les prix des carburants, qui touchent immédiatement les consommateurs. Une campagne sérieuse de recouvrement auprès des grands contribuables permettrait au gouvernement de répondre qu’il ne concentre pas l’effort uniquement sur les ménages.

Mais cet argument dépend des résultats.

Transmettre cent dossiers au parquet est une chose. Recouvrer effectivement les impôts en est une autre.

Yassine Jaber combine poursuites et amnistie partielle des pénalités

L’offensive comporte un deuxième volet, moins spectaculaire mais essentiel pour comprendre la stratégie du ministère.

Parallèlement à la transmission des dossiers, Yassine Jaber a adopté deux décisions permettant de réduire certaines pénalités fiscales pour les contribuables qui souhaitent régulariser leur situation.

Le message repose donc sur une distinction.

Les contribuables prêts à revenir dans la légalité bénéficient d’une possibilité de règlement et d’allégement des pénalités dans les délais fixés. Ceux qui persistent à ne pas payer après les avertissements risquent, eux, une procédure judiciaire.

Cette politique associe donc la contrainte à une incitation.

Elle répond à un problème ancien de l’administration libanaise. Des pénalités qui s’accumulent pendant plusieurs années peuvent devenir tellement élevées qu’un contribuable préfère ne plus régulariser sa situation. Une réduction conditionnelle peut alors permettre de récupérer le principal de l’impôt plutôt que de maintenir une créance théorique difficilement recouvrable.

Mais ce système pose aussi une question d’équité.

Une entreprise ayant payé ses impôts dans les délais pourrait considérer qu’un concurrent ayant attendu plusieurs années bénéficie finalement d’une réduction de pénalités. Pour que le dispositif soit crédible, l’allégement doit donc s’accompagner d’une réelle capacité à poursuivre ceux qui refusent encore de régulariser leur situation.

La liste des cent grands contribuables constitue le test de cette nouvelle doctrine.

Quels secteurs pourraient être concernés ?

Les sources du 23 septembre ne le disent pas.

Il serait tentant de dresser une liste des grands secteurs de l’économie libanaise et d’en déduire que les banques, importateurs de carburants, opérateurs immobiliers, distributeurs, sociétés de télécommunications ou grands groupes commerciaux sont concernés.

Une telle méthode serait trompeuse.

Aucun élément fourni dans le corpus ne permet d’associer l’un de ces secteurs à la liste transmise au parquet. Aucun nom d’entreprise ne peut donc être publié sur cette base.

La bonne question est précisément celle que l’administration n’a pas encore documentée publiquement : comment se répartissent les cent dossiers ?

Cette ventilation serait presque aussi importante que les noms.

Si un secteur représente une part disproportionnée des défauts de paiement, cela pourrait révéler un problème structurel. Si les dossiers sont répartis entre de nombreuses activités, l’enjeu serait davantage celui de la discipline fiscale générale.

Il faudrait également connaître la nature des impôts concernés.

Impôt sur les bénéfices ? Taxe sur la valeur ajoutée ? Retenues à la source ? Impôts sur les salaires ? Taxes spécifiques ? Plusieurs catégories cumulées ?

Le communiqué ne fournit pas cette ventilation.

Les retenues perçues pour le compte de l’État constitueraient un point particulièrement sensible

La nature de l’impôt peut profondément modifier la gravité économique d’un dossier.

Une entreprise qui ne paie pas son propre impôt sur les bénéfices se trouve en conflit avec l’État sur une dette qui lui appartient directement.

La situation est différente lorsqu’une entreprise collecte une taxe auprès d’un client ou retient un impôt sur une rémunération avant de devoir le reverser au Trésor. Dans ce cas, les sommes peuvent avoir déjà été prélevées auprès d’un tiers.

Les documents disponibles ne permettent pas de savoir si certains des cent dossiers relèvent de cette seconde situation.

Cette information devrait être recherchée en priorité.

Elle permettrait de distinguer les entreprises ayant simplement accumulé une dette fiscale de celles qui auraient éventuellement conservé des sommes collectées ou retenues pour le compte du Trésor.

Les conséquences juridiques peuvent être différentes selon les faits.

Pourquoi transmettre les dossiers au parquet financier ?

Le choix du parquet financier montre que le ministère ne souhaite plus traiter certains cas comme de simples créances administratives.

Le parquet devra désormais examiner les dossiers transmis et déterminer s’ils justifient des actes d’enquête ou des poursuites.

Cela ne signifie pas que les cent entreprises feront toutes l’objet d’une procédure pénale identique.

Chaque dossier peut avoir sa propre histoire. Certaines sociétés peuvent payer après la transmission et régulariser leur situation. D’autres peuvent contester la créance. Certaines affaires peuvent révéler des irrégularités supplémentaires. D’autres peuvent rester essentiellement fiscales.

La première donnée à surveiller sera donc le nombre de dossiers dans lesquels le parquet décide réellement d’aller plus loin.

La deuxième sera la vitesse du traitement.

L’expérience libanaise montre que l’annonce d’une transmission judiciaire ne garantit pas toujours une issue rapide. Les dossiers financiers peuvent rester plusieurs années dans les circuits judiciaires, particulièrement lorsqu’ils nécessitent des expertises comptables.

Une stratégie de recouvrement efficace suppose donc une coordination entre administration fiscale et justice.

L’enjeu dépasse largement les cent entreprises

L’affaire arrive à un moment où le gouvernement tente de restaurer les finances publiques tout en négociant la restructuration du système financier.

Nawaf Salam met en avant la réforme bancaire, la levée du secret bancaire, le traitement des pertes financières et la recherche d’un accord avec le Fonds monétaire international. Parallèlement, la hausse des prix des carburants et les difficultés sociales alimentent une forte contestation.

Le président de la République Joseph Aoun a reçu les représentants syndicaux alors que ceux-ci réclament la constitution d’une cellule économique gouvernementale. Les demandes portent notamment sur les salaires, les indemnités de transport et les prestations sociales.

Dans ce contexte, la fiscalité devient une question politique autant que budgétaire.

Si l’État augmente les taxes supportées quotidiennement par la population tout en laissant d’importantes créances dues par de grandes entreprises sans recouvrement, la politique fiscale perd en légitimité.

Inversement, une récupération significative des arriérés auprès des grands contribuables permettrait de modifier le débat.

Encore faut-il connaître les sommes en jeu.

Une administration fiscale confrontée à l’économie en espèces

La crise financière a rendu le contrôle fiscal plus difficile.

Depuis l’effondrement bancaire, une part importante de l’économie libanaise fonctionne en espèces et en dollars. Cette transformation réduit la traçabilité d’une partie des transactions et complique la détermination des revenus réels.

Les entreprises structurées restent néanmoins soumises à des obligations comptables et fiscales. Pour les grands contribuables, l’administration dispose théoriquement de davantage d’informations que pour l’économie informelle.

C’est ce qui rend les cent dossiers particulièrement intéressants.

Ils ne concernent pas, en principe, des activités invisibles exerçant entièrement hors du système. Il s’agit de grandes structures déjà identifiées par l’administration fiscale.

La question n’est donc pas uniquement de découvrir des contribuables inconnus. Elle consiste à obtenir le paiement de contribuables que l’État connaît déjà.

Cette nuance révèle une faiblesse différente : le problème peut résider moins dans l’identification de la dette que dans la capacité à la recouvrer.

Les noms : publier ou ne pas publier ?

Si la liste finit par circuler, sa publication posera une question éditoriale importante.

Le simple fait qu’une entreprise ait été transmise au parquet ne signifie pas qu’elle a commis une infraction pénale. Une liste brute pourrait donc créer une confusion entre dette fiscale, contentieux et fraude.

La méthode la plus rigoureuse consisterait à obtenir, pour chaque société, le montant réclamé, la nature de l’impôt, les années concernées, la date des mises en demeure et la réponse de l’entreprise.

Certaines pourraient affirmer avoir contesté le calcul. D’autres pourraient avoir commencé à payer. D’autres encore pourraient reconnaître un retard.

Sans ce travail contradictoire, une liste de noms ferait beaucoup de bruit mais apporterait peu d’information.

Avec ces éléments, elle pourrait au contraire devenir une véritable radiographie du comportement fiscal des plus grandes entreprises libanaises.

Une question centrale : combien l’État espère-t-il récupérer ?

C’est probablement le chiffre le plus important qui manque aujourd’hui.

Le ministère n’a pas indiqué la valeur totale des impôts exigibles dans les cent dossiers.

Pourtant, ce montant permettrait immédiatement d’évaluer l’importance de l’opération.

Il faudrait également distinguer le principal des pénalités. Une créance fiscale de cent millions de dollars composée pour moitié de pénalités accumulées ne représente pas le même potentiel de recouvrement que cent millions de principal.

Le taux de récupération attendu serait également utile.

L’administration considère-t-elle que la totalité des sommes peut être récupérée ? Certaines entreprises sont-elles en difficulté financière ? D’autres possèdent-elles suffisamment d’actifs pour payer immédiatement ?

Sans ces données, l’annonce demeure principalement judiciaire et politique.

La liste confidentielle devient le véritable sujet

Le ministère a donc rendu publique une offensive fiscale tout en conservant confidentiels les éléments permettant d’en mesurer réellement la portée.

Nous savons qu’une liste nominative existe. Nous savons qu’elle contient plus de cent grandes entreprises ou institutions. Nous savons que celles-ci ont été mises en demeure et qu’une partie n’a pas régularisé sa situation. Nous savons enfin que le dossier a quitté l’administration fiscale pour parvenir au parquet financier.

Mais nous ignorons encore l’essentiel : qui doit quoi à l’État libanais ?

Cette question peut être décomposée très simplement : noms des contribuables, montants dus, impôts concernés, exercices fiscaux, pénalités, éventuels recours et sommes déjà recouvrées.

C’est seulement avec ces informations que l’on pourra déterminer si l’opération lancée par Yassine Jaber représente une véritable rupture dans la lutte contre le non-paiement fiscal ou une nouvelle campagne dont les résultats resteront limités.

L’étape suivante ne se joue donc plus dans les communiqués. Elle se trouve dans la liste transmise au parquet et dans les dossiers fiscaux qui l’accompagnent. C’est là que se cache désormais l’information la plus importante : non pas que plus de cent grands contribuables sont poursuivis, mais combien ils doivent collectivement au Trésor, depuis combien de temps, et pourquoi l’État n’avait pas réussi à récupérer ces sommes avant septembre 2026.

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